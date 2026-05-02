Митничари задържаха 80 000 къса цигари на „Дунав мост 2“ при Видин

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Русе задържаха 80 000 къса (4000 кутии) цигари и 50 пакета с 2 кг тютюн за пушене при проверка на товарен автомобил в района на Дунав мост 2 Видин - Калафат.

На 24.04.2026 г. митнически служители спират за проверка на изход от страната в посока към Румъния товарен автомобил с българска регистрация. Водачът, български гражданин, е представил документи, че превозва хранителни стоки от България за Германия и Холандия. При извършената проверка на товара, инспекторите откриват в част от палетите с хранителни стоки кашони, съдържащи цигари и тютюн за пушене. Установени са общо 80 000 къса (4000 кутии) цигари от четири различни търговски марки и 50 пакета с по 40 грама тютюн за пушене, всички с валиден български акцизен бандерол.

Акцизните стоки са иззети. На водача на товарния автомобил е съставен акт за установеното административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.