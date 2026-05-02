"Ипсуич" се завърна във Висшата лига

Овошките в Кюстендилско измръзнаха, кметът организира среща със земеделци

660
КАДЪР: Фейсбук/Ognian Atanassov

В Кюстендил ще се състои среща между земеделци и институции по повод овошки, измръзнали при минусовите температури тази сутрин, обяви кметът Огнян Атанасов във Фейсбук.

Срещата ще се състои на 5 май от 16:00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти от Института по земеделие – Кюстендил, представители на Областна дирекция „Земеделие“, Областна дирекция по безопасност на храните, Държавен фонд земеделие, Националното сдружение „Обединени земеделски производители“ и народните представители от областта.

Илиян Николов от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) - Кюстендил каза пред БТА, че между 5 часа и 8 часа на 2 май измерената температура е била минус 1,7 градуса по Целзий. 

 

 

Във връзка с регистрираните #минусови температури от снощи, прогнозите за минусови температури за понеделник и #щетите...

Публикувахте от Ognian Atanassov в Събота, 2 май 2026 г.

Четете още

Още от Регионални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)