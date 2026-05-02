В Свищов откриха обновения парк "Калето" с артефакти от древна крепост на Дракула

В Свищов тържествено беше открит обновеният парк „Калето", събрал в себе си богато историческо минало и славна история, свидетелстваща за древния произход на града.

На официалното откриване, което се състоя пред Интерактивния център „Калето", присъстваха кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, председателят но ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов, проф. Николай Овчаров, археологът д-р Марин Маринов, представителите на фирмата изпълнител в лицето на Валентин Ганчев и Мариян Христов, проф. Николай Кънев – зам.-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", историкът проф. Пламен Павлов, проф. Хитко Вачев от РИМ – В. Търново, представители на общинското ръководство, общински съветници, жители на града и гости, съобщиха от местната управа.

Директорът на „Култура и културно наследство" д-р Росен Маринов подчерта значимостта на обновения културноисторическия обект, след което даде думата на проф. Николай Овчаров, като ръководител на разкопките проведени на крепостта „Калето". Проф. Овчаров подчерта ясния ангажимент на кмета Генчев за реализиране на този мащабен проект, като сподели, че малко кметове на общини са така всеотдайни към съхраняване на културното наследство. Николай Овчаров говори за ценните находки и доказателства за славната история на Свищов, като не пропусна и интересния факт, който с абсолютна сигурност потвърждава, че крепостта „Калето" около 1462 година е превзета от легендарния граф Дракула и той е пребивавал в нея.

Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев разказа за нелекия път по обновяване на крепостта и историческия парк, и благодари на всички ангажирани. Той апелира към гражданите да пазят обновените пространства и сподели, че община Свищов няма да спре да инвестира в опазване на културното си наследство. Кметът Генчев допълни, че следващият важен проект, към който е насочено вниманието е свързан също с много важна част от историята на Свищов, а именно местността Паметниците, от която изгрява пътят на Свободата за България.

Преди официално да бъде прерязана лентата на Интерактивния център, архиерейският наместник Руслан Личев и двама отци от Свищовска духовна околия отслужиха водосвет за здраве и благополучие, и благословиха всички присъстващи.

След официалната част, програмата продължи на амфитетаралната сцена на парка, където с концерт на Веселин Маринов и 3D Мапинг лазерно шоу вълнуващият ден се превърна в истински празник. На сцената, пред стотиците присъстващи зрители, кметът Генчо Генчев връчи тържествено Почетната награда „За граждански заслуги" I степен на проф. Николай Овчаров, за приноса му към опазване и съхраняване на културното наследство в община Свищов, а той я прие с признателност, сред бурните аплодисменти на публиката.

През 2019 година, по инициатива на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев се постави началото на амбициозен проект, ръководен от археолога проф. Николай Овчаров, благодарение на който историческото наследство на средновековния замък "Калето" и едноименната местност бе разкрито.

За сравнително краткия 3-годишен период (от 2019 до 2021 г.), отдавайки дължимото на предишните изследователи, екипът на професор Овчаров и неговите заместници – археолозите д-р Марин Маринов и Полина Пиперкова, реализира научна програма в посока изследване на емблематичната свищовска крепост.

За реализиране на програмата община Свищов инвестира близо 100 хиляди лева в трите археологически сезона, като проучванията бяха финансирани със собствени средства и еднократна финансова помощ от Министерство на културата.

Разкопките, стартирали през 2019 година, са първото цялостно изследване на крепостта, даващо ясна представа за съществуването ѝ през вековете – най-напред като тракийско селище, след това като римска наблюдателна кула, около която в късната античност се появява селище, а в впоследствие и като средновековна цитадела, изградена напълно по времето на Иван Асен II през XIII в. Свищовската крепост играе важна роля в съпротивата срещу монголските, а по-късно и османски нашествия. Тя е една от последните крепости на цар Иван Шишман през XIV в. През периода на османско владичество крепостта е преизползвана и от тогава е останало прозвището ѝ "Калето", с което е известна и до днес.