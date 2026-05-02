Стою Стоев: Щяхме да отблъснем хората да гласуват, ако бяхме съобщили за разделянето на ПП-ДБ преди изборите

От Радев сме видели само думи. Ще го подкрепим само за смяната на Висшия съдебен съвет, казва той

"Истината е, че имахме сериозен проблем за вземането на решания в коалицията и това го разбрахме всички", обясни зам.-председателят на НС от „Продължаваме промяната" Стою Стоев в предаването "Говори сега" по БНТ.

"Имаше една голяма цел на тези избори. Тя беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати, за да се даде шанс на това ново правителство. Затова се разделихме след това - обясни Стоев. - Доста беше вероятно да отблъснем хората да гласуват, ако бяхме съобщили за разделянето на коалицията по-рано, преди изборите."

Той отбеляза, че ПП и ДБ са единни по много общи цели, но и се различават по много виждания. Въпреки това сега ще са много по-силни от преди в новото правителство.

"До този момент сме видели само думи от Радев, така че тепърва ще видим какви ще са му делата - категоричен е Стоев. - Виждам сътрудничество с него само за смяната на Висшия съдебен съвет. Ние сме предложили текст за изменение на закона за съдебната власт относно номинациите за ВСС. Но трябва да се действа. Часовникът тиктака. Доста се забави процеса. Започнахме да изпускаме сроковете за избор на ВСС преди лятната ваканция."

Зам.-председателят на НС от „Продължаваме промяната" коментира и поскъпването на горивата. "За нас е ключово да се направи антикризисен пакет както през 2022 г., за да нарастват приходите на гражданите. Говорим за таван на цените на елетроенергията за бизнеса, така да натиснем инфланцията надолу. Всякакви такива мерки ще включим в действие", посочи Стоев.