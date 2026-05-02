Кметът на Смолян за свлачището: Държавата укрепва, след като се случи. Няма превантивни мерки

Преди 20 години, може би 30 метра по-нагоре имаше свлачище, но държавата укрепва, след като се случи. Няма превантивни мерки. Това заяви кметът на Смолян Николай Мелемов пред БНТ относно активизираното свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово – Смолян. Според първоначалните оценки площта му е около 5 декара, а 70 метра от пътя са отнесени от планината.

"Община Смолян заедно с МРРБ започнахме една програма за проучване на свлачища, бяха ни отпуснати 100 хил. лв. Направихме два сондажа, сложихме репери, но само първия етап свършихме и след това нямаше финансиране. Тук трябва много мащабно цялостно да се проучи и да се набележат мерки. Вървим след събитията. Днес имаше специалисти от "Напоителни системи". Направиха ревизия на язовира. И заключението е, че той няма отношение към това свлачище", каза той.

"Последствията са много сериозни, тъй като това е основният път за град Смолян, свързващ Смолян с Пловдив. Последствията преди всичко ще бъдат икономически. Ще бъде загубено време, тъй като по този път всеки ден минават стотици коли. Като гледаме мащаба на бедствието то наистина е катастрофа. Връща ни години назад. Ще трябват години да се оправи. Това е най-голямото свлачище на Балканския полуостров", посочи Мелемов.

"Винаги има свлачища в този регион, но трябва да бъдем оптимисти. Това е с огромен мащаб, страшен", заяви кметът на Смолян.