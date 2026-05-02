Хиляди минаха по обновената Алея на свободата до местността Оборище

Обновената Алея на свободата – символичният път, който свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, беше тържествено открита на 2 май в чест на 150-годишнината от Априлското въстание.

Лентата на най-големия инфраструктурен обект в Четвърти революционен окръг прерязаха кметът на община Панагюрище Желязко Гагов, председателят на Общинския съвет Иван Лалов и ръководството на компанията-дарител - председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет" Димитър Цоцорков, председателят на Управителния съвет инж. Делчо Николов, изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков.

Събитието събра хиляди граждани и гости, сред които бяха новоизбрани народни представители, общински съветници, жители и гости на общината. С развети знамена присъстващите аплодираха панагюрския детски хор "Фиала", който изпълни песните "Къде си вярна ти, любов народна" и "Българийо, обичам те".

"Благодаря на "Асарел-Медет" за жеста към това свято място", заяви кметът на общината Желязко Гагов и връчи плакет на председателя на Надзорния съвет на "Асарел-Медет" Димитър Цоцорков.

"Всички ние имаме дълг към нашите прадеди, които са вършили велики дела. Българите трябва да сме по-смели, да не спираме да мечтаем, защото с нищо не отстъпваме на другите нации. В Панагюрище показваме, че можем да правим неща на световно ниво", каза Димитър Цоцорков.

„Възстановяването на Алеята на свободата е проект, който не се измерва с мащаба, въпреки че е 7 километра, не се измерва и с цифри - въпреки че фирменото ни дарение е за над 2 млн. евро. За хората от екипа на „Асарел-Медет" и за жителите на община Панагюрище, този проект означава преклонение пред подвига на нашите деди - националните герои на България. Означава продължение на онова, което е било съградено за 100-годишнината от нашите бащи, но и завет към децата ни - да пазят жива искрата на родолюбието. Този проект е изпълнен юбилеен дълг на нашето съвремие - дълг към миналото, но и към бъдещето", заяви при откриването инж. Николай Пелтеков.

Той посочи сътрудничеството при реализацията на проекта с Община Панагюрище и Държавно горско стопанство-Панагюрище и благодари на специалистите от „Асарел-Медет", проектанта инж. Илия Бурда и фирмите-изпълнители „София Асфалт" и „ПИМО-СВ". „Благодарим и на нашите съграждани и гостите на общината, които ще оценят и пазят съграденото", каза още той.

Обновяването на Алеята на свободата е мащабна дарителска инициатива на „Асарел-Медет", с която се съхранява историческата памет и се създават по-добри условия за достъп до едно от най-значимите места в националната ни история. Проектът създава нови възможности за активен отдих, подпомага развитието на културно-историческия туризъм и насърчава повече хора да се докоснат до духа на Оборище и героизма на българските възрожденци.

150 ДЕТСКИ МЕЧТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет"АД инж. Николай Пелтеков връчи на новоизбраните народни представители 150 детски картички със собственоръчно написани мечти за България при откриването на Алеята на свободата, възстановена като дарителска инициатива на компанията.

„Тук, където преди 150 години е проехтяло заветното „Да живей България", ние имаме специално послание и към днешните български държавници. В навечерието на 150-годишния юбилей поканихме ученици, спортисти и таланти от Панагюрище, да напишат своята мечта за България. На това свято място мечтите на децата са най-святото, с което можем да отбележим юбилея.

Почитта ни към славното минало изисква да имаме истинска, вдъхновяваща и обединяваща визия за бъдещето", каза още изпълнителният директор на „Асарел-Медет"АД при откриването на Алеята на свободата.