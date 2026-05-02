Проф. Панайотов: Забавяне при избора на квота в новия ВСС от парламента ще противоречи на очакванията

Всяко забавяне при избора на квота в новия Висш съдебен съвет от страна на парламента ще противоречи на очакванията на обществото. Това заяви пред NOVA NEWS проф. Пламен Панайотов, преподавател по наказателно право в СУ.

По думите му първият тест за единството в парламентарната група на управляващата партия ще бъде приемането на Закона за бюджета, както и гласуванията, свързани с излъчването на квотата в новия Висш съдебен съвет от страна на парламента и избора на Инспекторат към ВСС.

„Това са най-належащите и неотложни неща, които ще дадат възможност да се види кой как се позиционира при тези гласувания", коментира проф. Панайотов. „Моят апел към политическото ръководство на „Прогресивна България" е да бъде много внимателно при дискутирането, особено на по-важните проблеми пред страната, и да следи внимателно гласуванията на всеки един от депутатите, които са от тази парламентарна група", отбеляза той.

„Това, което незабавно трябва да се направи след сформиране на правителство, е много бърза консултация с други политически сили, заявили също, че са за кадровата промяна във ВСС, за да се стигне до онова, което българското общество очаква отдавна - новият ВСС да избере нов главен прокурор и наред с това нов председател на Върховния административен съд", каза още той.

„Сякаш напоследък се говори само за евентуалния избор на нов главен прокурор, но се пропуска, че ролята на Върховния административен съд е ключова и не по-малко съществена от гледна точка на възможността да се управлява страната", допълни проф. Панайотов.

По отношение на прозрачността на номинациите и тяхното изслушване той заяви, че това се гарантира от настоящия закон за съдебната власт. По думите му няма никаква пречка официално, с оглед на една или друга номинация, да бъде изразено изрично становище по отношение на издигнатите кандидатури.

Проф. Панайотов коментира още, че е много важно кандидатите, които ще бъдат избрани от новия ВСС, да отговарят на основните изисквания по закон - да бъдат изявени професионалисти и да се придържат към необходимата почтеност.