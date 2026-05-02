Рибарски: Коалицията ПП-ДБ беше на парламентарно ниво, останалото бе разделено по партии

"Трябва да отбележим, че парламентарната група на ПП-ДБ устоя и беше напълно единна, когато борбата беше срещу модела "Борисов-Пеевски". Това изкара хората на улицата, но след изборите се видя, че електората избра „Прогресивна България". Сега очакванията на хората са изцяло върху тях", заяви пред NOVA NEWS депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски.

"През годините основно коалицията беше на парламентарно ниво, а всичко останало беше разделено по партии. Всяка партия в коалицията изглеждаше своите структури, ръководни органи. Не постигнахме пълно силно сливане и обединяване в едно политическо тяло, както се очакваше", допълни той.

Според него в парламента няма никаква промяна около двете формации. "Ние стоим едни до други, кабинетите ни са един до друг, както досега. Нищо не се променило", каза Рибарски.

"Двете парламентарни групи очакваме да видим какви ще са първите действия на "Прогресивна България". По тези реални действия, всяка една от партиите ще вземе своите решения. Намираме се в преломен момент, в който трябва да завършим смяната на съдебния съвет", заяви депутатът.

Той уточни, че все още не са водени разговори за промени в Закона за съдебната власт. "Твърде рано е да се правят такива сметки", допълни той.