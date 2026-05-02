"Левски" грабна титлата и на волейбол, 17-годишен ...

Прокурор изпусна контрол над волана, колата му се преобърна и загина жена (обновена)

Тони Маскръчка

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Прокурор е изпуснал контрол над автомобила, който шофирал, а колата се е преобърнал и е загинала жена на 58 г. от Мездра. Тежкият пътен инцидент е станал край Петрич днес около 16,57 часа, съобщиха от полицията. Четирима души са пътували в лека кола "Фолксваген тигуан" по пътя между селата Гега и Боровичане, където са били на планински излет. Шофьорът, който е прокурор от Враца, е изгубил контрол над автомобила и колата се е преобърнала в дере. Най-вероятно водачът е заспал зад волана или му е прилошало, но тепърва причината ще се изяснява.

Водачът на автомобила и другите двама пътници - мъж и жена са с леки наранявания и на място им е оказана помощ от екип на Спешен център. Пробите за алкохол и наркотици, направени на място, на водача са отрицателни. Той е дал и кръвна проба за допълнителна експертиза.

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура, защото тя е компетентна да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщи БНТ.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)