Крадец разби врата на къща в карловско село, задигна климатици и телевизори

Размина се с условна присъда

Жител на карловското село Иганово загуби много техника от дома си, похитен от крадец от близко населено място. За негов късмет обаче виновникът е бил спипан, а задигнатото - установено и върнато на собственика.

На 18 февруари лек автомобил "Форд Мондео" спрял близо до къща в селото. От колата излязъл мъж, който разбил вратата и влязъл вътре с брадва. Успял да открадне 3 климатика и 3 телевизора, заедно с дистанционните за тях. Общо плячката му е оценена на 1220,50 евро.

Мъжът не изкарал късмет и бил задържан. Два месеца по-късно се изправил пред Районния съд в Карлово, където си признал и сключил споразумение. Договорил 5-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок. Трябва да плати и разноските по делото - 347,36 евро за изготвените съдебностокова и съдебнопсихиатрична експертиза.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.