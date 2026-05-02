"Левски" грабна титлата и на волейбол, 17-годишен ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Крадец разби врата на къща в карловско село, задигна климатици и телевизори

Никола Михайлов

[email protected]

676
Районният съд в Карлово.

Размина се с условна присъда

Жител на карловското село Иганово загуби много техника от дома си, похитен от крадец от близко населено място. За негов късмет обаче виновникът е бил спипан, а задигнатото - установено и върнато на собственика. 

На 18 февруари лек автомобил "Форд Мондео" спрял близо до къща в селото. От колата излязъл мъж, който разбил вратата и влязъл вътре с брадва. Успял да открадне 3 климатика и 3 телевизора, заедно с дистанционните за тях. Общо плячката му е оценена на 1220,50 евро. 

Мъжът не изкарал късмет и бил задържан. Два месеца по-късно се изправил пред Районния съд в Карлово, където си признал и сключил споразумение. Договорил 5-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок. Трябва да плати и разноските по делото - 347,36 евро за изготвените съдебностокова и съдебнопсихиатрична експертиза.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Районният съд в Карлово.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)