3D мапинг шоу беше кулминацията на честванията за 150-ата годишнина от Априлското въстание в Панагюрище

3D мапинг шоу под надслов „Свободата не мълчи" беше кулминацията на честванията за 150-ата годишнина от Априлското въстание в Панагюрище.

Присъстващите видяха образите на видни революционери, участвали в Априлската епопея през 1876 г., прожектирани на сградата на читалището и сцената в центъра на града. Спектакълът съчетава иновативен 3D мапинг, светлинно шоу, музикална програма и драматизация.

Програмата включваше още концерти на различни изпълнители, пише БТА.

По-рано днес като част от честванията в местността Оборище беше представен военно-историческият фестивал "Живата история".