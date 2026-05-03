Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно. Това заяви пред „Събуди се” на Нова тв областният управител Зарко Маринов.

Ситуацията в района остава сериозна. Тази сутрин обходните маршрути – през проходите Рожен и Превала, са заснежени.

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

„Пътищата не са почистени. Ситуацията е сериозно. АПИ не си върши работата. След малко ще сигнализирам на 112”, заяви Зарко Маринов.

Той обясни, че по пътя през село Стойките също има свличане, а движението е само в едната лента. „Щом има обходен маршрут, е добре той да бъде прегледан”, заяви Маринов.