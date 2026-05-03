Общо 39 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. Няма загинали и пострадали.
Пожарникарите са реагирали на 82 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които шест в жилищни сгради и три в транспортни средства.
Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти; 13 - в отпадъци; 10 - в готварски уреди и комини.
Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства и 29 - техническа помощ.
Лъжливите повиквания през изминалото денонощия са пет.