Общо 39 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. Няма загинали и пострадали.

Пожарникарите са реагирали на 82 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които шест в жилищни сгради и три в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти; 13 - в отпадъци; 10 - в готварски уреди и комини.

Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства и 29 - техническа помощ.

Лъжливите повиквания през изминалото денонощия са пет.