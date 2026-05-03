Трева поникнала в положения крив асфалт за "Джирото" край Самоков

Ремонтите при Сливен и Бургас са по конец, изключителни добре направени, но тези в Софийска област слагат петно на бранша и излагат страна ни - ще покажем на света крив асфалт и маркировка на "Джиро Д`Италия". Това заяви пътният експерт Диана Русинова тази неделя сутрин пред Би Ти Ви.

Тя показа кадри от най-трагичния участък при Костенец по трасето Долна Баня - Боровец- Самоков - София. Над 30 години там хората не са виждали асфалт и маркировка, обясни още Русинова. Затова искрено се радвали, че заради престижното състезания ще има ремонт.

Областното пътно управление обаче е полагала асфалт по време на дъжд, самият асфалт е 2 см и през него е прорасла трева. След като вдигнахме шум, АПИ прати там първата в България машина за премахване на маркировката - подобна на принципа на пароструйката. И представете си какъв е бил асфлатът, щом машината го вдигна, отлепи го, разказа още Русинова.

Пътното платно е стеснено с 50-60 см, това е много опасно, добави пътната експертка.

Хиляди хора са се подписали в електронна подписка и срещу полагането по време на дъжд на асфалта при Панчарево, разказа Русинова. Знаете ли изобщо на колко места по пътя София Самоков има участъци, в които колите поднасят заради липсата на сцепление на асфалта, а тези състезатели ще бъдат на велосипеди, възмути се още лицето на Института за пътна безопасност. Добави за падналите камъни, прекъснати мантинели, стърчащи на пътя изсъхнали дървета. Напомни, че състезателите ще преминат на тънките си гуми със скорости над 60 км/ч. и изрази искрени надежди да няма пострадали.

От юли миналата година се знае за това състезание, такава реклама ли ще си направи България, а имаше прекрасна възможност, пита Русинова. Хората, правили ремонта край Самоков, петнят целия бранш, заяви още тя.