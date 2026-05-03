По улиците спират новата звезда Роувър - 241-ия "депутат"

Хората по улиците, в метрото ни разпознават и спират. Чувам стопани на кучета да казват на своите любимци, че сега ще ги запознаят с "Кучето звезда" от парламента, разказа с усмивка депутатът Иван Янев в "Тази сутрин" по Би Ти ви.

За първи път миналата седмица прагът на парламента беше прекрачен от четириног "депутат" - кучето Роувър, което е партньор на незрящия депутат от "Прогресивна България".

Депутатът е роден в Батановци и израснал в Перник, като дете пострадал при игра с прашка и метална скоба, после при лечението нещо се объркало и изгубил зрението си. Лежал в болници и в София, и в Москва, но не помогнало нищо. Отишъл в училището за деца с нарушено зрение по-късно, трябвало да наваксва и да взема две години за една, за да настигне наборите си. Там срещнал и бъдещата си жена, оженили се малко преждевременно - по собствените му признания. Имат две дъщери.

Завършил е история, автор на книги с романи и разкази, след магистратурата по история взел такава и по творческо писане.

Сега нямам да имам толкова време да писане, но пък ще имам реалната възможност всичко, за което с години съм работил и искал, да започне да се реализира, казва незрящият депутат.

Много от нещата за достъпна среда не искат огромни средства, а манталитет, като например при всеки новостроящ се обект да се спазват правилата за достъпност. Всички превозни средства в градския транспорт на столицата са ново поколение, те имат аудиосистеми, но някои водачи са ги изключили или намали до степен да не се чува информацията по тях за спирките, дава друг пример Янев. Може и спирайки да казват кой номер са, трамваят и автобусът да "говорят", разказа той. И съвременните асансьори вече се произвеждат да говорят и да имат тактилни ленти.

В нашия парламент не било точно така и затова депутатът благодари на екипа, който например му адаптирал с тактилни маркери пункта за гласуване. Вече може напълно самостоятелно да дава своя глас. В асансьора пък очаква да се пусне аудиоститемата.

Да има държавна агенция за хората с увреждания, която да координира всички проблеми и да помага за решенията им, иска Янев. И вече готви такъв законопроект.