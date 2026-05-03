Надежда Йорданова: Положихме усилия да разубедим ПП, но явно не постигнахме резултат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ние бяхме уведомени за решението на ПП часове преди да се отрие 52-рия парламент. Това каза народният представител от „Демократична България" Надежда Йорданова в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Положихме усилия да ги разубедим, но явно не постигнахме резултат, допълни тя.

"Загрижени сме, а не огорчени", коментира разцеплението Надежда Йорданова.

Беше допусната една сериозна политическа грешка. Ние от " Демократична България" оценихме предложението на "Продължаваме Промяната" като грешка, посочи тя.

Имаме готов пакет от мерки, които ще предложим, каза Йорданова.

"Прогресивна България" имат предизвикателства. Въпросът е защо чак сега виждат. Надявам се времето за оправдания да е твърде малко, за да имат време за решения, допълни тя.

По отношение на комисиите, Йорданова коментира, че нямат към този момент решение.