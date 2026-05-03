Лили Иванова: Честита титла на любимия Левски

Надежда Йорданова: Положихме усилия да разубедим ПП, но явно не постигнахме резултат

Надежда Йорданова СНИМКА: Александрина Петева

Ние бяхме уведомени за решението на ПП часове преди да се отрие 52-рия парламент.  Това каза народният представител от „Демократична България" Надежда Йорданова в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Положихме усилия да ги разубедим, но явно не постигнахме резултат, допълни тя.

"Загрижени сме, а не огорчени", коментира разцеплението Надежда Йорданова.

Беше допусната една сериозна политическа грешка. Ние от " Демократична България"  оценихме предложението на "Продължаваме Промяната" като грешка, посочи тя.

Имаме готов пакет от мерки, които ще предложим, каза Йорданова.

"Прогресивна България" имат предизвикателства. Въпросът е защо чак сега виждат. Надявам се времето за оправдания да е твърде малко, за да имат време за решения, допълни тя.

По отношение на комисиите, Йорданова коментира, че нямат към този момент решение. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

