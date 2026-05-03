Божидар Божанов: Разделянето на ПП и ДБ е политическа грешка

Тези дни някой припомни за едни половин милиард лева, дадени през 2018-2019 г. за укрепването на свлачища. От 84 свлачища са укрепени три, а на едни фирми са били раздадени аванси, най-вероятно да си ги приберат. Това заяви пред Нова тв Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".Трябва да се направи оценка колко ще струва възстановяването на пътя. Ако се ограничи корупцията при всички останали, ще има пари не само за този път, добави още той.

За разделението на ПП и ДБ оценката в ДБ е , че е политическа грешка,защото хората са гласували за коалицията. А в момента "Прогресивна България има пълно мнозинство, а на такава власт се дължи силна опозиция.

Политиците трябва да правим отстъпки, да правим компромиси, което е част от работата ни. Длъжни сме да вършим работа, а не да занимаваме хората с това кой кого обидил.

Разбираемо е избирателите да са недоволни от разделението между ПП и ДБ. Не мисля, че имаме фундаментални различия в политиките , които предлагаме. Настоявахме да останем една парламентарна група. Здравеопазването и образованието са фундаментална инвестиция в човешкия капитал и тук ние сме силни - имахме законопроект даже за ИИ.

Нямаме разминаване в позициите към избирането на нов ВСС, затова нямаме и притеснения. На въпрос защо са внесли проекти поотделно в деловодството на НС, Божанков отговори, че между проектите има нюанси, но ще получат подкрепа и от двете страни.

Андрей Гюров се справи чудесно като премиер, служебният кабинет гарантира и направи честни избори. Но не сме на етап , в който да правим номинации за кандидат-президенти, отговори той на въпрос дали подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров за президент на България.