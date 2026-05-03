Крум Зарков: Разминаване между думи и действие е грехът, който БСП сега изкупува

В продължение на години наблюдавам политици, обвиняващи предишните управляващи или глобалните промени или кой ли не. Считам, че като си начело на организация като БСП и си получил такъв резултат, трябва да ангажираш собствената си отговорност. Това става или като подадеш оставка веднага, или да продължиш по нов курс. Избрах втория начин - получих доверие, продължаваме напред", заяви за "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ лидерът на БСП Крум Зарков.

Той обясни, че започват обиколки в страната, за да се начертаят мерки и да станат клубовете на БСП дом на лявото.

"Разликата между проект и партия е това, че партията може да изчезне само, ако няма смисъл от нея. Трябва ясно да кажем, че ще влияем на дневния ред на обществото дори извън парламента.

След като хората са избрали друг - например Радев, ние не сме си свършили работата. Но не сме ги загубили завинаги.

Виждаме хора от БСП в ПБ, с много от тях сме израствали заедно, но това не е БСП. БСП са тези, с които ще градим адекватна на времето партия, да реформираме и преодоляваме огромни неравенства.

Има тежка санкция от избирателите, но това не е краят, това е момент да се реорганизираме и да станем носители на новото. Не се обиждам на избирателите, поех партията с ясното съзнание за тотални щети. Разминаване между думи и действие е грехът, който се изкупува сега от БСП", обясни Крум Зарков защо БСП претърпя голяма загуба на последните парламентарни избори.

Той припомни, че на 1 май в редиците на събралите се за празника са били и синдикатите, тъй като много от хората живеят в експлоатация и има много какво да се направи за тях.

"Освен социалистическо мислене съм се ангажирал и със спазването на конституцията. Знаех, че не може да има референдум за еврото, защото е конституционно недопустим, затова напуснах. Ако спазваш конституцията, когато ти харесва, това не е конституционен ред. Затова поех своята отговорност и днес новите управляващи го потвърждават", коментира Зарков подадената от него оставка като съветник на президента Румен Радев на 9 май преди година.

"В България хората знаят, че чий Крим ще се определи от бъдещ мирен договор. Крим е автономна украинска територия, която бе приобщена към Руската федерация чрез референдум през 2014 г. Този референдум не беше признат от ЕС. Въпросът ще е решен след края на тази война", отговори лидерът на БСП на въпроса чий е Крим.

"Олигархичният модел има два аспекта - единият е достъпът му до властта, а другият е необяснимият комфорт на едрия капитал, защото така се създава олигархият модел - ПБ щели да спрят първото, но нямат амбиция да перазгледат второто", допълни Крум Зарков.