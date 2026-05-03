Георги Кандев е първият почетен член на Българо-американската полицейска асоциация

Българо-американската полицейска асоциация (Б.А.П.А.) почете ръководителите на Министерството на вътрешните работи на България по време на официална церемония, организирана от временно управляващия посолството на Република България във Вашингтон Стефка Йовчева, съобщиха от Асоциацията.

На събитието присъстваха членове на организацията от различни щати в САЩ, както и специалният гост от посолството на САЩ в София, (RSO) Кийт Истър.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев получи „Сертификат за признание", а като подарък за МВР му беше връчена персонализирана дървена плакета, символизираща „нашето трансатлантическо братство", посочват от асоциацията.

Заместник-министър Иван Анчев беше удостоен с титлата „Почетен член" на Б.А.П.А. за дългогодишната му подкрепа, започнала още по време на мандата му като генерален консул в Чикаго и продължила след това.

Главният секретар на МВР Георги Кандев също получи „Почетно членство". От Б.А.П.А. подчертават неговата подкрепа по време на Националната седмица на полицията през 2023 г., когато заедно с организацията почете паметта на покойния офицер Владимир Малеев. „Нашата връзка не познава граници", заявяват от асоциацията.

Иван Анчев и Георги Кандев са първите удостоени с почетно членство – важен етап в развитието на организацията. „Приветстваме ви като братя. Вече сте част от нашето семейство", посочват те.

Церемонията завърши със съвместно полагане на венци от Б.А.П.А. и МВР пред Мемориалната стена на загиналите полицаи в чест на офицер Владимир Малеев.