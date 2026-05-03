ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианец направи "Порто" шампион след пауза от 4 ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22776938 www.24chasa.bg

Един е загинал, а 31 са ранени при катастрофи за денонощие

604
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

През изминалото денонощие са станали 20 катастрофи, при които е загинал един човек, а 31 са ранени. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София е станало едно тежко пътнотранспортно произшествие и 18 леки. Има един ранен.

От началото на месеца МВР е регистрирало 31 катастрофи с шест загинали и 42-ма ранени.

От началото на годината има 1743 произшествия на пътя, при които са загинали 133-ма души, а 2178 са пострадали.

Жена загина при пътен инцидент в района на Петрич вчера следобед. По първоначална информация шофьорът на колата, в която са се возили общо четирима души, е изгубил контрол над автомобила.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)