Един е загинал, а 31 са ранени при катастрофи за денонощие

През изминалото денонощие са станали 20 катастрофи, при които е загинал един човек, а 31 са ранени. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София е станало едно тежко пътнотранспортно произшествие и 18 леки. Има един ранен.

От началото на месеца МВР е регистрирало 31 катастрофи с шест загинали и 42-ма ранени.

От началото на годината има 1743 произшествия на пътя, при които са загинали 133-ма души, а 2178 са пострадали.

Жена загина при пътен инцидент в района на Петрич вчера следобед. По първоначална информация шофьорът на колата, в която са се возили общо четирима души, е изгубил контрол над автомобила.