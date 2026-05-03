13-ия празник на яйцето в Павликени оживи града с много емоции и вкус

Шеф Станислав Иванов, победител от петия сезон на „Хелс Китчън", приготви деконструиран десерт „Павлова" с пандишпан, запечен меренг, манго гел, шоколадов мус, шоколадов чипс и френско сабле.

Мнозина от посетителите на Празника на яйцето в Павликени опитаха безплатно от това кулинарно изкушение. Над 3000 яйца бяха счупени и изядени в 13-ото издание на празника.

Милион и една вкусотии бяха приготвили сръчните домакини от всички селища в община Павликени. Кътът на местните традиции събра 23 шатри, в които майсторите показаха ястия с яйца.

Всеки събираше дарения и за своя местна кауза. Като съседния град Бяла черква например работеше за реставрация на камбанария паметник.

Въпреки студеното и мрачно време децата се забавляваха в специален кът с анимации. Игри и томбола с награди имаше за посетителите на яйчения фест.

И дъждът не спря купона в парк "Кирил Ракаров", където на откритата сцена излязоха "Молец" , а на 1 май аплодисментите на града бяха за Стенли.