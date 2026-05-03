Богдан Богданов: Нямаше диалог, от ПП неколкократно се опитахме да седнем на една маса

Първото пленарно заседание на новия парламент премина спокойно, без сътресения, но още в първия ден беше белязано от разделението в коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България". Двете формации вече са с отделни парламентарни групи, макар да заявяват, че ще продължат да си партнират.

Депутатът от „Продължаваме промяната" Богдан Богданов коментира, че решението не е било емоционално, а продиктувано от необходимостта за отчетност и яснота пред избирателите. „Най-важното нещо е в крайна сметка ангажиментите, които поема всеки един от нас да бъдат изпълнявани лесно проследимо от избирателите", заяви той.

По думите му още след изборите са проведени вътрешни обсъждания за постигнатото и за бъдещите стъпки. Той припомни, че коалицията е създадена през 2023 г. с участието на осем формации и 64 народни представители, като е имала ясно поставени цели. „Първата цел беше да завършим нашата европейска интеграция – Шенген и Еврозона. Това се случи", посочи Богданов.

Той призна, че част от целите не са реализирани. „Не успяхме да изпълним съдебната реформа, не успяхме да направим реформата в Комисия за противодействие на корупцията", каза депутатът.

Според него различията в политиките между партньорите са довели до сегашното разделение. „Политиките на нашите две партии са били различни досега", заяви Богданов и даде пример с преговорите за съставяне на управление с други партии: „Когато колегите от „Демократична България" седнаха на преговори с ГЕРБ, БСП и ИТН, ние не бяхме там. Ние бяхме категорични, че това е грешка".

Той подчерта, че „Продължаваме промяната" следва собствен курс. „Ние винаги сме следвали един конкретен курс на развитие и на политики, които смятаме за правилни", каза още той.

На въпрос дали се чувстват недостатъчно подкрепени от партньорите си, Богданов отговори: „Чувстваме, че ние сме изпълнили ангажиментите, които сме имали до момента". По думите му неизпълнените реформи са били ангажимент на другата страна в коалицията.

Той отрече избирателите да са били подведени. „Всяка една от формациите имаше своите приоритети", заяви депутатът, като допълни, че различията са били видими и по време на кампаниите.

В същото време Богданов призна, че има теми, за които дължат извинение. „Имаме, разбира се, много неща, за които дължим извинения на избирателите си", каза той, посочвайки отново съдебната реформа и промените в Конституцията.

По думите му опитите за диалог в коалицията не са дали резултат. „В този процес дори нямаше диалог, неколкократно нашият изпълнителен съвет направи опит да се седне на масата", заяви Богданов.

Той подчерта, че въпреки разделението, сътрудничество остава възможно по конкретни теми. „Когато приоритетите ни съвпадат, ние бихме могли да работим с колегите, когато са различни, ние търсим възможност да ги реализираме", каза депутатът, като уточни, че „Продължаваме промяната" вече е внесла 11 законопроекта.

По отношение на президентските избори, Богданов заяви, че се работи по обща кандидатура. „Надяваме се да бъде такава, ще спазим подписаното споразумение", каза той. Относно конкретни имена добави: „Обсъждат се различни имена, но името, което ние ще подкрепим, ще бъде ясно тогава, когато сме сигурни, че този човек би искал да се кандидатира".

Депутатът подчерта готовността за работа с „Прогресивна България": „Конструктивно, както сме работили с всички досега, търсим решение на приоритетите", заяви Богданов. Сред тях той посочи нуждата от стабилна фискална политика, ограничаване на бюджетния дефицит и инвестиции в региони като Монтана и Плевен.

„Ние ще търсим диалог, за да решаваме тези проблеми", заключи депутатът от „Продължаваме промяната" в интервю по бТВ.