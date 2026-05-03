ПП и ДБ ще влязат в пряка конкуренция, казват политически коментатори

Според Андрей Райчев и Димитър Ганев разделянето на две парламентарни групи е било неизбежно

В пряка конкуренция ще влязат двете формации "Продължаваме промяната" и "Демократична България" след официалното им разделение на две парламентарни групи. Тази бе позицията на социолога Андрей Райчев и на политолога Димитър Ганев, които коментираха в студиото на "Тази събота и неделя" по bTV политическата ситуация.

Според Ганев напрежение между двете формации е съществувало отдавна.

„Индикации за подобен тип разделяне имахме от доста време. Напрежението беше на високо ниво още преди година - година и половина. Решението за отделяне бе неизбежно, а моментът беше единствено възможен сега. Ако те се бяха регистрирали като една парламентарна група, оттук нататък зависиш от волята на Румен Радев и от правилника на Народното събрание дали ще има възможност една група да се раздели на две. Оттук нататък тези приятели ще бъдат конкуренти. И това ще се вижда по техни позиции и гласувания. Конкуренти за подкрепата на либералната градска общност", заяви Ганев.

Според него нямат опция да издигнат различни кандидати за президент. Основната им цел е коалицията да стигне до балотаж.

Андрей Райчев коментира, че разделението има и идеологически измерения.

„Историята може да се разкаже по два начина. Единият е персонален, но има и принципна основа на развода. Много сериозна принципна основа – дясно и ляво", заяви той.

Разликата между двете формации била в икономическата им политика - едната е политика на повишаване на доходите, повишаване на пенсиите, решително харчене, другата е рестрикции, пестене, строг бюджет.

Райчев допълни, че двете политически линии са различни: „Това са две вселени. И в този смисъл този развод е естествен." Двамата смятат, че не е само до наши хора, това е въпрос на оценка.

Според социолога едната формация стъпва върху традиция, а другата тепърва изгражда своя електорат. Едното е носител на традиция, а другото е нещо ново, което трябва да си изработи електорат.