Андрей Янкулов: Служебният кабинет оставя готови законопроекти по ПВУ

Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, но задача на новото управление ще е да реши - ще ги ползва или ще пише свои, посочи служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. И допълни, че не е получил покана за участие в редовния кабинет.

"Това, което ние ще оставим, са законопроектите, приети от Министерския съвет по Плана за възстановяване и устойчивост - именно създаване на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. те са приети от Министерския съвет, депозирани са в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внасят в тях някакви промени или ще правят нещо изначално ново. Но трябва да сме наясно, че сроковете са доста ограничени", посочи Янкулов в ефира на „Неделя 150" по БНР.

Освен законопроектите по ПВУ, служебният министър на правосъдието коментира и очакванията новата редовна власт да предприеме избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС).

Не мисля, че толкова силен акцент трябва да се поставя на сроковете, по-скоро трябва да се акцентира върху качеството, каза Янкулов относно избора на парламентарната квота във ВСС. Той смята, че най-напред трябва да има промяна в правилата за избор.

ВСС има 22 членове – 11 се избират от парламента и 11 от органите на съдебната власт. Останалите, които влизат в състава на ВСС по право, са председателите на върховните съдилища и главният прокурор, припомни Янкулов. С парламентарната квота няма как да има сериозна промяна в цялостния облик на ВСС – ще има огромно значение и изборът на професионалната квота, коментира той.

Промените в съдебната власт се случват бавно и противоречиво, предупреди той. Трябва да си дадем сметка, че съдебната система – съдиите, прокурорите и следователите – в продължение на доста години има нормативна възможност да отстоява своята независимост и от тях до голяма степен зависи какъв избор ще бъде направен, смята Янкулов.

Прокурорската колегия е проблематична на организационно ниво, защото тя е изградена от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор. Ако през парламентарната квота в прокурорската колегия влязат хора, които не са част от институцията на прокуратурата, те могат да служат като лост за баланс срещу хората с вътрешноведомствена зависимост, заяви също министърът.