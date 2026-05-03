Антон Кутев от "Прогресивна България": Другата седмица ще има ново правителство

Работим активно и ще бъдем готови във всички срокове, т.е. кабинетът ще стане много бързо. Аз предполагам, че до края на седмицата кабинетът ще бъде готов.

Това заяви пред журналист депутатът от ПГ на „Прогресивна България" (ПБ) Антон Кутев.

„Бюджетът почти е готов, т.е. той трябва да се преработва готовият бюджет, така че кой знае какви отклонения от него, поне първоначално, не могат да се правят. Но работим и по бюджета. Живот и здраве, нека първо да видим каква е фазата на изпълнение на бюджета. Ние ще поискаме много бързо да ни бъдат представени изпълнението и на НЗОК, и на големия бюджет и вече оттам нататък може да се правят изводи какво може да се промени в него. Като цяло знаете, че той е готов вече и че ние всъщност стъпваме на готов бюджет. Ще се опитаме да го направим възможно най-добър", обясни Кутев в отговор на въпроса какъв бюджет ще предложат.

Помолен да уточни на кой бюджет стъпват, народният представител уточни, че стъпват на това, което е изработено до сега и оттук нататък тепърва ще видят какво е изпълнението, за да разработят своя. „Но така или иначе бюджетът е за 2026 г. Ние в момента сме вече май месец 2026 г., т.е. няма как да стъпим на друг. 2027 г. ще бъде нашият бюджет. Този е старият, който ние преработваме", каза Кутев и поясни, че преработват бюджета за 2025 г.

Кутев коментира също, че дори и да се забави приемането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), това не пречи, защото парламентът работи по стария правилник. По думите му ще има разлики между стария и новия, но те няма да са фатални, така че това не спъва работата на НС. „А сроковете са ясни – през тази седмица се стремим да направим правителството, веднага оттам нататък се заемаме с бюджета, което е бързо, и със законите по съдебната реформа, които трябва да бъдат достатъчно премислени, но част от тях могат да тръгнат веднага, така че в най-срокове, много бързо", каза той и отбеляза, че никога досега толкова бързо не е правено правителство и парламентът не е започвал да работи в тези срокове, в които ще го направят от ПБ.

Попитан ще има ли хора от служебната власт, които ще попаднат като министри или зам.-министри в новия кабинет, Кутев заяви, че не може сега да каже, защото в края на краищата Румен Радев е човекът, който спечели изборите и който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е негово. „Аз по-скоро смятам, че няма да има. Но това решение е на Радев", подчерта той.

Относно това, че се заговори за името на служебния министър на труда и социалната политика и бивш народен представител от „Алианс за права и свободи" Хасан Адемов, Кутев коментира, че не може да потвърди или да отрече. „Това просто е въпрос към Радев", добави той.

На въпроса дали се обсъжда Георги Кандев да остане главен секретар на МВР, Кутев отговори, че това е въпрос към бъдещия министър на вътрешните работи, а не към него, съобщи БГНЕС.

Депутатът от ПБ допусна като напълно възможно да има нови министерства и/или обединяване на стари. „Това нещо е нещо, което се мисли. Дали ще има, ще видим в сроковете, т.е. в рамките на тази седмица", допълни той.