„Джиро д'Италия" затваря част от републикански път през община Елена на 9 май

Част от републикански път II-53, преминаващ през община Елена, временно ще бъде затворен за движение на 9 май заради колоездачната обиколка „Джиро д'Италия". Маршрутът на надпреварата ще премине през селата Майско, Константин и Марян, както и през промишлената зона на града, съобщиха от общинската администрация в Елена на официалната си интернет страница. Трасето ще продължи по основно ремонтирания през 2024 г. главен път в посока към великотърновското село Миндя.

Републикански път (РП) II-53 ще бъде затворен за движение на всички видове пътнопревозни средства за времето от 12:00 до 17:00 ч. Като алтернативни маршрути ще могат да бъдат използвани РП III – 551 (Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена) и РП III – 662 (Твърдица – Елена).