Проверяват дали Жельо, който изнасилвал кучето си Мая, страда от психическо разстройство

На животинчето му правят изследвания за наранявания

Наблюдаващият прокурор е дал срок от 48 часа, за да бъдат извършени експертизи - после ще преценят дали ще го обвиняват

Прокуратурата разследва дали Жельо Желев, изнасилвал редовно кучето си Мая, страда от психическо разстройство. В същото време ветеринари преглеждат животното дали има наранявания и трайни увреждания.

Това разбра "България Днес" от свои източници в Районната прокуратура в Бургас, която разследва случая на потресаващото насилие над животното.

"В момента Жельо няма повдигнати обвинения и не е задържан. Случаят ни бе докладван от полицията и наблюдаващ прокурор вече се е захванал с неприятния казус. Към момента всичко сочи, че Жельо е извършвал тези сексуални деяния с домашния си любимец много дълго време, това се уточнява в момента. Вече са назначени психоекспертизи на 74-годишния бургазлия, които да установят дали има психически проблеми. В същото време ветеринари правят пълни прегледи и изследвания на кучето. Те трябва да установят дали има наранявания, дали има трайни увреждания, както и дали животното е стресирано", споделят източниците ни.

По техни данни Жельо никога повече няма да види Мая, въпреки че се вайка пред органите на реда, че иска да му я върнат, защото много я обичал. Правил секс с нея от любов, а не с идеята да я наранява по какъвто и да е било начин.

Съпругата на Жельо - Тинка, знаела какво върши мъжът

Според източници, съпругата на зоофила може също да загази, защото тя е знаела за гнусните му наклонности и не е сигнализирала на институциите. Тя е настоявала пред мъжа си само да не го прави в дома им, защото не искала да гледа как мъчи животното.

Разследващите споделят, че Жельо може да бъде подведен дори под наказателна отговорност, ако се установи, че Мая има трайни увреждания. В този случай насилника го грозят до 3 години решетки и глоба. Възможно е Жельо да бъде и само глобен по закона за защита на животните, в който е описано, че е незаконно съвкуплението с животни. Това от своя страна може да се тълкува като вид мъчение.

