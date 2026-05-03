ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жертвите след стрелбата в училище в турския град К...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22777477 www.24chasa.bg

Треви до ушите в Пловдив – косачи няма (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

2020
Треви над метър има в междублоковите пространства на бул. "Копривщица" в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
  • Съседи събират пари и купуват косачки, защото положението е нетърпимо
  • Хора от първите етажи се боят, че ще ги налазят кърлежи

Близо метър стигнаха тревите в междублоковите пространства на Пловдив, а косачи на "Градини и паркове" почти не се забелязват. "Все са избуявали, но като сега не е било. В тази влага са истински развъдник на кърлежи", оплака се Маргарита Веселинова. Нейният апартамент е на първия етаж на бул. "Копривщица" 48 и тя се опасява, че кърлежи ще я налазят.

Отвратително е, казва младеж в пространството на ул. "Младежка" 27А, където тревите стигат до кръста.
Отвратително е, казва младеж в пространството на ул. "Младежка" 27А, където тревите стигат до кръста. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Готова съм да платя на косач да премахне този ужас", категорична е жената. Съседи я апострофират, че това е работа на местната власт. "Но къде е тя", пита Веселинова. 

Истинска джунгла е пространството между блоковете и на улица "Младежка". Хората вече не смеят да си извеждат и кучетата, защото е пълно с кърлежи. "Внимавайте, защото, ако е заразен и ви ухапе, може да се стигне до смърт", предупреждава възрастен лекар, който живее в една от кооперациите.

Живеещи по първите етажи се притесняват, че кърлежи ще тръгнат към апартаментите им.
Живеещи по първите етажи се притесняват, че кърлежи ще тръгнат към апартаментите им. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Не е изключено и змии да плъзнат, опасяват се мнозина.

В целия град междублоковите пространства са запуснати. Така е и в "Тракия", и в "Христо Смирненски", и в Кючука.

Съседи вече събират средства и си купуват косачки, за да се справят някак сами с проблема, който иначе е ангажимент на местната власт.

"В други години по това време се появяваха косачи от "Градини и паркове". Сега ги няма", учудват се граждани.

Те не отричат, че честите дъждове спомогнаха за избуяването на тревите. Но нали за тази цел има общинско предприятие, което се грижи за зелените площи, питат граждани.

Истина е, че колкото и да наброяват работниците на "Градини и паркове", не могат да се справят наведнъж с тревите в целия град. Най–напред гледат да окосят териториите, които са на по–видими места. Зелените площи по протежението на бул. "Марица – юг" са окосени, но тревите не са вдигнати и съхнат на место. Обработено е и около Коматевския надлез. Но най–драматично е в междублоковите пространства, а тъкмо оттам минават хора, деца и кучета. 

Все е имало треви, но като тази година не сме виждали. Друг път се появяваха косачи, сега ги няма, казват пловдивчани.
Все е имало треви, но като тази година не сме виждали. Друг път се появяваха косачи, сега ги няма, казват пловдивчани. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Тревите между блоковите на улица "Младежка" стигат бой на дете.
Тревите между блоковите на улица "Младежка" стигат бой на дете. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Тези влажни и буйни треви са развъдник на кърлежи, притесняват се пловдивчани.
Тези влажни и буйни треви са развъдник на кърлежи, притесняват се пловдивчани. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Никога не е било толкова изоставено и запуснато, казват възрастни пловдивчани.
Никога не е било толкова изоставено и запуснато, казват възрастни пловдивчани. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Междублоковите пространства в Пловдив обраснаха с треви близо метър.
Междублоковите пространства в Пловдив обраснаха с треви близо метър. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
На какво прилича това, негодуват пловдивчани и показват буйните треви.
На какво прилича това, негодуват пловдивчани и показват буйните треви. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Някои се справят сами. "Купихме си косачка и си поддържаме, след като общината я няма", казват пловдивчани от бул. "Копривщица".
Някои се справят сами. "Купихме си косачка и си поддържаме, след като общината я няма", казват пловдивчани от бул. "Копривщица". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
По–инициативните са окосили пред своите жилища, а другаде тревите си стоят.
По–инициативните са окосили пред своите жилища, а другаде тревите си стоят. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
                                                                                                                                                                                                                   

Треви над метър има в междублоковите пространства на бул. "Копривщица" в Пловдив.
Отвратително е, казва младеж в пространството на ул. "Младежка" 27А, където тревите стигат до кръста.
Живеещи по първите етажи се притесняват, че кърлежи ще тръгнат към апартаментите им.
Все е имало треви, но като тази година не сме виждали. Друг път се появяваха косачи, сега ги няма, казват пловдивчани.
Тревите между блоковите на улица "Младежка" стигат бой на дете.
Тези влажни и буйни треви са развъдник на кърлежи, притесняват се пловдивчани.
Никога не е било толкова изоставено и запуснато, казват възрастни пловдивчани.
Междублоковите пространства в Пловдив обраснаха с треви близо метър.
На какво прилича това, негодуват пловдивчани и показват буйните треви.
Някои се справят сами. "Купихме си косачка и си поддържаме, след като общината я няма", казват пловдивчани от бул. "Копривщица".
По–инициативните са окосили пред своите жилища, а другаде тревите си стоят.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)