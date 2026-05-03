Треви до ушите в Пловдив – косачи няма (Снимки)

Съседи събират пари и купуват косачки, защото положението е нетърпимо

Хора от първите етажи се боят, че ще ги налазят кърлежи

Близо метър стигнаха тревите в междублоковите пространства на Пловдив, а косачи на "Градини и паркове" почти не се забелязват. "Все са избуявали, но като сега не е било. В тази влага са истински развъдник на кърлежи", оплака се Маргарита Веселинова. Нейният апартамент е на първия етаж на бул. "Копривщица" 48 и тя се опасява, че кърлежи ще я налазят. Отвратително е, казва младеж в пространството на ул. "Младежка" 27А, където тревите стигат до кръста. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Готова съм да платя на косач да премахне този ужас", категорична е жената. Съседи я апострофират, че това е работа на местната власт. "Но къде е тя", пита Веселинова.

Истинска джунгла е пространството между блоковете и на улица "Младежка". Хората вече не смеят да си извеждат и кучетата, защото е пълно с кърлежи. "Внимавайте, защото, ако е заразен и ви ухапе, може да се стигне до смърт", предупреждава възрастен лекар, който живее в една от кооперациите. Живеещи по първите етажи се притесняват, че кърлежи ще тръгнат към апартаментите им. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Не е изключено и змии да плъзнат, опасяват се мнозина.

В целия град междублоковите пространства са запуснати. Така е и в "Тракия", и в "Христо Смирненски", и в Кючука.

Съседи вече събират средства и си купуват косачки, за да се справят някак сами с проблема, който иначе е ангажимент на местната власт.

"В други години по това време се появяваха косачи от "Градини и паркове". Сега ги няма", учудват се граждани.

Те не отричат, че честите дъждове спомогнаха за избуяването на тревите. Но нали за тази цел има общинско предприятие, което се грижи за зелените площи, питат граждани.

Истина е, че колкото и да наброяват работниците на "Градини и паркове", не могат да се справят наведнъж с тревите в целия град. Най–напред гледат да окосят териториите, които са на по–видими места. Зелените площи по протежението на бул. "Марица – юг" са окосени, но тревите не са вдигнати и съхнат на место. Обработено е и около Коматевския надлез. Но най–драматично е в междублоковите пространства, а тъкмо оттам минават хора, деца и кучета.