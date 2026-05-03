Излязоха на протест срещу затварянето на автогара "Север" в Пловдив (Снимки)

Недоволството е провокирано от липсата на работещо решение за обслужването на междуградските линии от северната част на областта
С плакати "За автогара "Север" и "Срещу транспортен хаос" 20–ина души излязоха на протест срещу затварянето на едноименната автогара в Пловдив. От 5 май тя спира да функционира, а 27–те линии от нея се пренасочват към другите две автогари в града – "Родопи" и "Юг".
Протестът днес бе организиран от БСП. Недоволството на гражданите е провокирано от липсата на ясно и работещо решение за обслужването на междуградските линии от северната част на областта.
Протестиращите изразиха опасения, че пренасочването на автобусите към други автогари ще доведе до допълнително натоварване на градската инфраструктура, ще увеличи задръстванията и ще създаде още по-големи затруднения за пътуващите.
Според участниците в протеста липсата на стратегическо транспортно планиране засяга пряко хиляди жители на региона – работещи, ученици, студенти и пациенти, които ежедневно разчитат на междуградския транспорт
до Пловдив.
Като дългосрочно решение БСП предлага изграждането на нов автобусен терминал в района на жп гара Филипово. По думите на протестиращите подобна стъпка би осигурила по-ефективна връзка между автобусния и железопътния транспорт, като същевременно ще намали натиска върху централната градска част.
След 5 май в Пловдив се предвижда автобусният трафик да бъде съсредоточен основно към автогарите „Родопи" и зоната около Централна жп гара, а по решение на Общинския съвет част от линиите ще бъдат пренасочени и към автогара „Юг". Допълнително напрежение предизвиква и информацията, че от същата дата – 5 май, превозвачът Веселин Дошков затваря и на автогара „Юг".
Кметът Костадин Димитров се надява до дни да се стигне до развръзка на проблема.