ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жертвите след стрелбата в училище в турския град К...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22777501 www.24chasa.bg

Излязоха на протест срещу затварянето на автогара "Север" в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1244
С плакати активисти на БСП излязоха да бранят автогара "Север".

Недоволството е провокирано от липсата на работещо решение за обслужването на междуградските линии от северната част на областта

С плакати "За автогара "Север" и "Срещу транспортен хаос" 20–ина души излязоха на протест срещу затварянето на едноименната автогара в Пловдив. От 5 май тя спира да функционира, а 27–те линии от нея се пренасочват към другите две автогари в града – "Родопи" и "Юг".

Протестът днес бе организиран от БСП. Недоволството на гражданите е провокирано от липсата на ясно и работещо решение за обслужването на междуградските линии от северната част на областта.

20–ина души се включиха в протеста за автогара "Север".
20–ина души се включиха в протеста за автогара "Север".

Протестиращите изразиха опасения, че пренасочването на автобусите към други автогари ще доведе до допълнително натоварване на градската инфраструктура, ще увеличи задръстванията и ще създаде още по-големи затруднения за пътуващите.

Според участниците в протеста липсата на стратегическо транспортно планиране засяга пряко хиляди жители на региона – работещи, ученици, студенти и пациенти, които ежедневно разчитат на междуградския транспорт
до Пловдив.

Като дългосрочно решение БСП предлага изграждането на нов автобусен терминал в района на жп гара Филипово. По думите на протестиращите  подобна стъпка би осигурила по-ефективна връзка между автобусния и железопътния транспорт, като същевременно ще намали натиска върху централната градска част.

След 5 май в Пловдив се предвижда автобусният трафик да бъде  съсредоточен основно към автогарите „Родопи" и зоната около Централна жп гара, а по решение на Общинския съвет част от линиите ще бъдат  пренасочени и към автогара „Юг". Допълнително напрежение предизвиква и  информацията, че от същата дата – 5 май, превозвачът Веселин Дошков затваря и на автогара „Юг".

Кметът Костадин Димитров се надява до дни да се стигне до развръзка на проблема.

С плакати активисти на БСП излязоха да бранят автогара "Север".
20–ина души се включиха в протеста за автогара "Север".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)