За 11-и път Чипровци събра почитатели на килимите, включени в списък на ЮНЕСКО преди 2 г.

Камелия Александрова

Чипровски килими се развяха в балканското граче за радост на ценителите Снимка: Камелия Александрова

Фестивалът на чипровския килим отново събра почитатели на това древно изкуство за 11-и път. В събота в балканското градче откриха Център за продажба на килими, малки сувенирни форми, занаятчийски изделия, секция храни и други от България и чужбина.

Традицията за изработване на чипровски килими е вписана в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството през 2014 г. Оттогава интересът към уникалния килим се засили и все повече хора отнасят късчета от магията в дома си. 

Изкусни тъкачки направиха демонстрации на процесите, свързани с изработването на чипровския килим. Те учат любопитните гости как се багри вълната, как се преде, тъче и работи с тупицата. Представен бе и обичаят „Доткавалник". Ревю на стари килими от фонда на Историческия музей в Чипровци заплени зрителите.

Лекция „Бакамските килими най-старите чипровски килими" изнесе Якоб ван Бейлен, известен колекционер в пъстрата зала на музея.

Все повече творци използват мотиви от килимите в произведенията си. Художничката Лорета Велкова показва образци на пейзажи, портрети и живописни платна с плъстена вълна, използвайки подобна техника като при чипровските килими.

За веселието на фестивала домакините бяха подготвили богата програма с концерти на „Дует 02" - Мартина и Елицa, на Ива и Велислава Костадинови, изпълнения на група „Тома" , концерт на Райна, заря и духовата вакханалия на оркестър „Монт Мюзик". В небето над Чипровци изгря и празнична заря.

