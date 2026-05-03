С военен ритуал и гергьовски люлки Велико Търново отбелязва 6 май

Дима Максимова

Велико Търново честна празнично Гергьовден Снимка: Община Велико Търново

С военен ритуал за издигане на националното знаме ще започне пред сградата на общината  Гергьовден във Велико Търново. Денят на храбростта и Българската армия ще бъде ознаменуван с празнично слово на бригаден генерал д-р Станчо Кайков- началник на НВУ „Васил Левски". Приветствие ще поднесе и кметът  д-р инж. Даниел Панов.

В 10.30 ч. пред паметника „Майка България" ще има празничен благослов и поръсване на бойното знаме и на представителната част на НВУ „Васил Левски" от Великотърновския митрополит Григорий.  Ще бъдат положени венци и цветя на признателност.

Най-атрактивно за публиката е преминаването на Почетния караул от НВУ „Васил Левски" в тържествен марш.

Концерт ще изнесе Военният духов оркестър на НВУ „Васил Левски".

Точно в 12 ч. празнично ще забият всички църковни камбани в старата столица заедно с тези на хълма Царевец.

В парк „Дружба" ще върви програма "Гергьовден- пъстър празник на българските обичаи и пролетната енергия".  Ще се връзват Гергьовски люлки за късмет, ще има сплитане на венчета и китки от свежи билки, концерт на Сестри Диневи, хоротека с Танцов клуб „Хоп Троп".

Празничният ден ще завърши с  аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина" на Царевец от 21.15 ч.

