Почина актьорът Петър Димов

Актьорът Петър Димов е починал на 2 май, съобщава Театър "Българска армия" чрез своята Фейсбук страница.

„На 2 май, на 87 години, внезапно си отиде от нас ветеранът на Театър "Българска армия" Петър Димов", се казва в публикацията.

„Пепи – както всички го наричахме, беше един от благородните, доблестни и талантливи актьори в театъра. Огромно е наследството от роли, които той оставя. Благодарни сме за шанса и в последните години да бъде редом до нас – на сцената и в живота на трупата. Светла да е паметта на Пепи Димов!", пишат колегите му във Фейсбук страницата на театъра.