Почина една от пострадалите в катастрофата на Северната скоростна тангента

1036
На мястото на катастрофата има полиция. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Според неофициална информация тя се е взела в кола, която била в насрещното

Почина една от пострадалите при катастрофата на Северната скоростна тангента, съобщиха от МВР. Първоначално данните бяха за трима пострадали, но се оказа, че са шестима.

Загиналата е жена на над 80 години. Тя е била откарана във Военномедицинска академия. Въпреки че лекарите са се борили за живота й, тя починала. От МВР посочиха, че другите петима ранени са с по-леки травми в различни болници в столицата. 

Катастрофата стана между 3 коли на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Причините за инцидента се разследват, на място има полицията. По неофициална информация жената се е возила в кола, която се движела в насрещното. Подобни коментари се появиха във фейсбук, но засега нямат потвърждение. 

Заради катастрофата, станала минути след 13 часа, пътят е затворен, въведен е обходен маршрут по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

