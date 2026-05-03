Костадин Димитров: Автогарите "Север" и "Юг" няма да затварят

Кризата с автогарите в Пловдив е частично решена, макар и временно, става ясно от съобщение на кмета Костадин Димитров.

"След два дни интензивни разговори успяхме да постигнем споразумение със собствениците Юлия Москова и Веселин Дошков – автогарите „Юг" и „Север" няма да затварят", потвърди градоначалникът. Вчера той запази мълчание по горещия проблем, но намекна, че ще бъде намерен изход. Москова е дъщеря на Дошков и се води изпълнителен директор на "Хеброс бус", а баща й е неин заместник.

"Намерихме решение, което ще предложим на Общинския съвет, за да гарантираме нормалното транспортно обслужване на Пловдив и региона", посочва Димитров.

На този етап "Север" ще продължи да работи още половин година, докато се изгради терминал с пет сектора на жп гара "Филипово", който да поеме 27–те линии по северното направление от Пловдив. Това означава, че автобусите няма да прекосяват Пловдив, за да ходят до автогарите "Юг" и "Родопи", което трябваше да стане от пети май.

В същото време "Юг" няма да затваря, както се зарече преди дни Дошков, тъй като рейсовете на "Меритранс" за София и тези от Асеновград няма да ходят на централна гара.

"Това е проблем, трупан с десетилетия и оставян без реално решение. Днес направихме важна крачка напред. Вярвам, че заедно с общинските съветници ще намерим най-добрия изход – в интерес на гражданите на Пловдив и на хилядите хора, които всеки ден пътуват от и до нашия град", обобщава Димитров.