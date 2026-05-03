Свлачището край Пампорово е най-голямото у нас, “работи” от 43 г. (Обзор)

Месеци нужни да се проучи и да стане ясно как да се спаси пътят

Изключително сериозна остава ситуацията след огромното свлачище, което затрупа главния път между Смолян и Пампорово - една от най-натоварените пътни отсечки в Родопите. И макар за мнозина то да изглежда внезапно, в Смолян напомнят, че проблемът има дълга история и е обект на изследвания повече от 40 г. Свлачището е описано и регистрирано още през 1983 г. и впоследствие е определено като най-голямото в България.

Два дни след зловещото срутване на земна маса и дървета, отнесло пътя Смолян - Пампорово, свлачището продължава да е активно, големината му е около 5 дка. То остави без нормален достъп единствената област у нас, в която има само автомобилен транспорт. Пътят през Пампорово е най-прекият достъп от района към вътрешността на страната.

В неделя сутринта алтернативните проходи Рожен и Превала бяха непочистени от новия снеговалеж и на практика почти цялата област Смолян бе блокирана. А фирмите, които са ангажирани със снегопочистване, са с изтекли договори. “Ситуацията наистина е сериозна”, коментира областният управител Зарко Маринов. Допълнителен проблем има в село Стойките, където пропаднала подпорна стена.

До свлачището се намира недостроена сграда на 6 етажа. Има съмнения, че основите ѝ са компрометирани и има риск и сградата да се срути. Тя е вдигната от израелски инвеститори преди около 20 г., после я продали на българска строителна компания.

Бедствието остави без газ курорта Пампорово, тъй като газопровода с метан е прекъснат, а от него се захранват много хотели в курорта.

Специалисти от АПИ и Областното пътно управление търсят временен маршрут. Според шефа на пътното управление в Смолян Марин Кушев единственият възможен вариант е съществуващ път над свлачищната зона. Анализират се възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето временно да поеме движението.

Предварителните наблюдения на специалистите показват, че теренът е в относително добро състояние, без видими признаци на активни деформации, но окончателна оценка предстои. Ориентировъчната дължина на евентуалното временно трасе е около километър и половина.

А за да се възстанови срутеният път, ако това е възможно, ще са необходими месеци, дори години. Трябва да се прецени дали там да преминава път, или да се изгради мост. “Свлачището може да продължи да се активизира и занапред, затова, преди да изгражда обходен път, АПИ трябва да обезопаси и ремонтира алтернативния през Превала”, възразява областният управител.

Засегнатият участък е бил укрепван преди около 20 г., но според експерти подобни мащабни движения на земни маси са трудни за предотвратяване в тази зона. Тогава била приложена анкерно-пилотна система - техника, при която в земята се поставят бетонни пилоти и анкери, които укрепват склона и ограничават движението на почвата.

Регистрирано още през 1983 г., свлачището е с площ от над 7,2 кв. км и дължина над 5 км. Обхваща територии от южния склон на връх Снежанка и Смолянските езера до северната част на града. Процесите в района се активизират периодично, особено при обилни валежи и снеготопене, което създава сериозни рискове за инфраструктурата и частните имоти.

Мащабно инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване е правено и през 2022 г. с участието на международни специалисти. Сред тях са доц. Лучия Илиева и инж. арх. Зузана Худекова. Основната цел е да се извърши детайлно картиране на свлачището и да се определят зоните с различна степен на риск. Според експертите ключов фактор за активизацията са подземните води, които намаляват устойчивостта на почвените пластове.