Прокурор заспа зад волана и погуби приятелка, фейсбук го намеси в случая "Петрохан" (Обзор)

В социалните мрежи потекоха нелепи слухове

Ще си плати ли, за да се измъкне без обвинение прокурор от Мездра, погубил приятелка след планинска екскурзия? Работил ли е по случая “Петрохан-Околчица” с 6-те трупа? Тези въпроси си задаваха потребители на фейсбук след катастрофа на пътя Гега - Боровичене, област Благоевград.

Инцидентът станал в събота следобед. Фолксвагенът на прокурор Евтим Евтимов се обърнал в дере, загинала неговата приятелка Даниела Недкова. По неофициална информация тя е журналистка в местна телевизия в Мездра. Двамата са членове на планински клуб в железничарския град, били с още двама души в колата.

По първоначални данни катастрофата е в резултат на заспиване и несъобразена скорост, с която се движел Евтимов. Самият водач, както и останалите двама пътници се отървали с повърхностни наранявания, но тези на Недкова коствали живота ѝ. При обръщането си колата я затиснала, което станало причина за смъртта.

На място веднага пристигнали екипи на полицията. Те започнали оглед, тествали Евтимов за алкохол и дрога. Пробите му са отрицателни, той дал и кръв, и урина за изследване.

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура, макар и станало в област Благоевград. Причината е, че само тя е с компетенции да гледа дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщават от държавното обвинение.

Извън официалната информация обаче случаят се оказа особено коментиран във фейсбук. Разбра се, че Евтимов и Недкова се връщали от разходка в Огражден планина. Информацията бе съобщена от сайта bulnews. Дописката на агенцията стана арена на множество коментари. Мнозиха пишеха, че Евтимов е обвинител и ще си плати да се измъкне. Невъзможно, обвинителят е “честен и съвестен”, уверява негова приятелка - Мариана Петрова, и напомня, че подобен инцидент може да се случи на всеки. Други пък намесиха нова сюжетна линия - Евтимов работел по казуса “Петрохан-Околчица”. Това обаче не е възможно. За трите трупа под връх Околчица делото бе под надзора на Окръжна прокуратура - Враца, преди да бъде обединено с това за трите самоубийства в хижа “Петрохан”. Сега то се води от Окръжна прокуратура - София. А Евтимов е обвинител в Районна прокуратура - Враца, и в момента е в Териториално отделение - Мездра, който е родният му град. Работил и в прокуратурата в Козлодуй, която също е отделение към РП - Враца.

От профила на Евтимов във фейсбук става ясно, че не е семеен. Той, Недкова и редица други техни приятели често са планинарствали заедно.

Засега не е ясно в какво престъпление ще бъде обвинен Евтимов.



