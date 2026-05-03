5-годишно момче е сред пострадалите при катастрофата на Северната тангента, като е било транспортирано към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Това съобщиха от лечебното заведение. Общо 4 пострадали при катастрофата са транспортирани в "Пирогов".

На детето са направени подробни изследвания, то остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента.

С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друга кола от инцидента, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.

Катастрофата стана между 3 коли на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Причините за инцидента се разследват, на място има полиция. Малко по-рано стана ясно, че една от пострадалите е починала.