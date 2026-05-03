ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Агенти на Сикрет сървис задържаха мъж на голф игри...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22779112 www.24chasa.bg

5-годишно момче е сред пострадалите при катастрофата на Северната тангента

2148
Болница "Пирогов" Снимка: Велислав Николов

5-годишно момче е сред пострадалите при катастрофата на Северната тангента, като е било транспортирано към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Това съобщиха от лечебното заведение. Общо 4 пострадали при катастрофата са транспортирани в "Пирогов".

На детето са направени подробни изследвания, то остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента.

С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друга кола от инцидента, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.

Катастрофата стана между 3 коли на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Причините за инцидента се разследват, на място има полиция. Малко по-рано стана ясно, че една от пострадалите е починала.

Болница "Пирогов"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)