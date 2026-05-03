Атанас Атанасов: Трябва да се промени състава на ВСС, това е най-голямата язва на държавността ни

Трябва да се промени състава на ВСС. Това е най-голямата язва на българската държавност от последните години. Не случайно сме работили, правили сме публични заявки, че сме готови да преговаряме за това, по какъв начин да се избере. Това каза в предаването "120 минути" по bTV Атанас Атанасов, депутат от ДБ и зам.-председател на 52-ото Народно събрание.

Най-важното обстоятелство, което налага този процес да бъде процес е този процес да бъде прозрачен. Това трябва да бъде основно правило, за да може пред очите на гражданите това да се случи, да се изслушат всички кандидати, предложени от широк кръг от представителства, за да се стигне до там, че тези хора, за които гласуваме са независими при вземане на своите решения.

Сериозна политическа грешка е разделението на ПП-ДБ. Защото това е отслабване на опозицията. В този парламент нашата парламентарна група трябваше да е единна опозиция. От една страна ГЕРБ и ДПС след този погром са се свили в ъгъла. От друга страна "Възраждане" една прескочиха 4% бариера. Ние имахме над 60 хил. гласа повече от миналите избори и сме имали постоянна опозиционно поведение. Трябваше да сме опозицията.

През цялото съществуване на тази коалиция, винаги съм полагал всички усилия, за да можем да събираме. На сградата на НС пише "Съединението прави силата". И тук положих много усилия, но явно не успях. За съжаление след като Кирил Петков напусна политиката и един кръг негови близки, които също се оттеглиха, се промени комуникацията и много трудно започна да функционира коалицията, което доведе до блокиране на възможностите за вземане на решения. Всякакви други обяснения за идеологически различия са несериозни.

"Нашият избирателен корпус имат право да разберат защо се е стигнало до това състояние", обясни още Атанасов.

В една коалиция, в една партия, за да бъдат вземани решения, трябва да има диалог, трябва да има спорове, но трябва да се намира общо решение. Не може да се търсят такива решения или да се налагат през публичен натиск. Беше нарушена комуникацията, която доведе до затрудняване на вземането на важни решения.

"Нашата заявка по време на кампанията беше "искаме властта". Защото бяхме твърда опозиция, защото предизвикахме протестите и очаквахме необходимата подкрепа. След изборите заявихме всички заедно или поотделно, че ще бъдем последователна опозиция, въпросът е оценката да бъде от делата, не от заявките.

Първото предизвикателство, което стои пред следващото правителство е изборът на председател на ДАНС. В НС трябва да има нарочна процедура и прозрачност, защото това е изключително важна длъжност.