Димитър Илиев: В първите три дни от Джиро д’Италия ще има много затворени пътища у нас

В първите три дни от колоездачното състезание Джиро д'Италия - 8, 9 и 10 май, ще има много затворени пътища в страната. За това предупреди служебният министър на спорта Димитър Илиев в предаването „На фокус" по Нова тв.

„Ние сме се постарали да направим информационна кампания. В сайта giro2026.visitbulgaria.com има интерактивна карта и на нея се вижда град по град точно в колко часа коя улица ще бъде затворена. Апелирам към всички шофьори да наблюдават добре, за да не се получава струпване. Особено критично ще бъде на входа на София, тъй като "Цариградско шосе" ще бъде затворено почти през целия ден", обясни спортният министър.

„Трасето през, което ще преминават колоездачите, е на три етапа. На 8-и стартира от Стария град на Несебър, след което минава през Бургас, отива до Созопол, върти две обиколки през Шофьорския плаж и финишира в Бургас. Около 540 километра са състезателните, като първият ден етапът е най-къс, но вторият ден стартират от Бургас и стигат чак до Велико Търново", каза Илиев.

„Имах възможността да мина по цялото трасе. В момента може би е най-подходящият сезон за провеждане на такова състезание, защото всичко е много красиво и зелено и вярвам, че ще остави добри спомени в състезателите. Те са от 23 отбора по 8 човека. Има състезатели от доста държави. За съжаление, от България нямаме нито един представител, но това наистина е елитът на колоезденето", каза още той.