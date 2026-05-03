Диана Русинова след катастрофата на Северната тангента: Ще настояваме за оставки

"Ще настояваме за оставки в СДВР и ОД а МВР София след двата скандални случая през последните няколко дни и опитите за манипулиране на следите от пътни инциденти". Това пише във фейсбук публикация председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова.

"По първоначална информация става дума за лек автомобил навлязъл в насрещното. Колата се е качила в платното за насрещно идващите при пътния възел при "Чепинско шосе" и от там се е движел в посока с. Мрамор в насрещното почти до надлеза при кв. "Бенковски", посочва Русинова.

Катастрофата на Северната тангента Кадър: Фейсбук/ Diana Russinova

"В следствие на удара по-тежко са пострадали водачът на навлезлия в насрещното автомобил и спътничката му. Пострадал е и водачът на първата кола, в която се е ударил", пише още тя.

Веднага на място е създадена временна организация благодарение на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община.

"За съжаление отново сме свидетели на замърсяване на местопроизшествието както и редица нарушения при запазването му. Хаос и липса каквато и да било професионална подготвила и компетентност от страна на пътна полиция. За съжаление претенциите им са огромни, но реалността показва, че имат единствено самочувствие без реална подготовка. Ако пътна полиция повече съблюдаваше за реда по пътищата вместо да клечат по храстите вероятно този инцидент щеше да бъде избегнат", посочва Диана Русинова.

"За разследването сега предстои да уточни кой е разрешил или разпоредил да се нарушава местопроизшествието в това число и различни части от автомобилите да бъдат преместването от служители на полицията.

Ролата на граждански организации като European Center for Transport Policies е да съблюдаваме дали всички правила се спазват и дали всичко се описва коректно. Благодарение на нашите усиля не се допускат кражби от починали лица, подправяне на следи или манипулация на първоначалните данни. Това може да ви отговори на въпросът защо сме нежелани и ни гонят. Причината никога не е била, защото пречим или не спазваме общоприетите процедури за запазване на местопроизшествие", пише още в публикацията.

На 1 май друга тежка катастрофа край Ботевград взе живота на петима.