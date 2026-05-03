Увеличиха обезщетението за незаконен арест по случая побоя на бившия шеф на полицията в Русе

Окръжният съд в Русе увеличи размера на обезщетението по делото на 15-годишния Станислав А., който беше обвинен във връзка със случая с пребития директор на ОДМВР – Русе, Николай Кожухаров. Искът е за незаконното му задържане в периода от 5 до 13 септември.

Докато Районният съд първоначално определи обезщетение от 1000 лева за претърпените болки и страдания, втората инстанция го увеличи на 3800 лева. Първоначално предявеният иск по Закона за отговорността на държавата е бил за 5385 лева.

За решението съобщи във Фейсбук адвокатът на младежа Методи Лалов. Съдебният акт е постановен от съдиите Аглика Гавраилова, Татяна Черкезова и Катина Кавърова, която е докладчик по делото.

В мотивите си магистратите подчертават, че при незаконно задържане под стража прокуратурата дължи обезщетение, тъй като подобна мярка не бива да се превръща в предварително изтърпяване на наказание, пише "Сега". По закон тя може да се прилага единствено с цел предотвратяване на укриване, извършване на престъпление или осуетяване на изпълнението на влязла в сила присъда.

Окръжният съд също така посочва, че първоинстанционният съд е подценил значението на възрастта на момчето при определяне на размера на обезщетението.

Към момента на налагане на мярката за неотклонение Станислав е на 15 години - възраст, която е в рамките на непълнолетието, но близо до малолетието. "Характерни за тази възраст остават повишената емоционална чувствителност и зависимостта от подкрепяща среда", припомня съдът. "В контекста на липса на предходен опит от такова естество, рязката промяна в ежедневието му (на момчето) е имала съществено отражение върху психическото му състояние. В рамките на задържането той за първи път в живота си е бил принудително лишен от възможността самостоятелно да организира ежедневието си, включително да удовлетворява базисни лични битово-хигиенни потребности при обичайните за него условия - наложило му се е да ползва тоалетна, намираща се в килията му; да се къпе веднъж на два дни. Наред с това, ограниченият контакт на детето с близките му е засилил чувството за несигурност", се казва в решението. Според съда всичко това означава, че Станислав е преживял психическо напрежение и страх с по-висок интензитет от типичния за пълнолетни граждани и дори по-възрастни непълнолетни.

Отбелязва се и че случаят е предизвикал широко обществено внимание, а така също и че момчето е било в ареста точно преди началото на учебната година, което е предизвикало допълнителна тревожност. Така съдът стига до извода, че обезщетението му трябва да бъде завишено от 1000 лв. на 3800 лв. "Тази сума в контекста на конкретните обществено-икономически условия е годна да осигури реална, а не формална компенсация на претърпените неблагоприятни преживявания", пишат съдиите. Актът им не е окончателен и може да се атакува пред Върховния касационен съд.

Междувременно по обвинителния акт за случая с Кожухаров вече е насрочено и разпоредително заседание в Окръжния съд във Велико Търново за началото на юни.

Делото по случая с полицейския шеф, по което подсъдими са четирима младежи, беше внесено в съда в началото на годината.

Обвиненията са за причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на Кожухаров, както и лека телесна повреда на неговия съсед. В съобщението си за внесения обвинителен акт от прокуратурата твърди, че след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил младежи. Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав - за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

Колкото до самия Кожухаров, той вече не е директор на областната дирекция на МВР, а само зам.-директор.