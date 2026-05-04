Нови избори или размествания в съветите в 15 общини, дали депутати на ПБ

Първият частичен вот, но заради служебен министър е в столичния район "Средец" - Трайчо Трайков ще играе пак

В 15 общини предстоят сериозни размествания, след като техни представители влязоха в новия парламент от “Прогресивна България”. Толкова са депутатите на Румен Радев, които са били кметове, зам.-кметове и общински съветници.

Частични местни избори ще се организират за община Полски Тръмбеш, тъй като Георги Чакъров след 6 мандата като кмет вече е депутат. От ЦИК вече приеха решение за това, само трябва да бъде издаден указ от президента, за да бъде определена и датата за новия вот. Дотогава общината се управлява от зам.-кмета Росен Русанов.

Зад депутатската банка седнаха и зам.-кметовете на Ямбол Енчо Керязов и на община Тунджа Стоян Петков, но тези постове се попълват от кметовете. На сайтовете и на двете общини имената на новите депутати все още фигурират. Нов зам. ще трябва да си назначи и варненският градоначалник Благомир Коцев, след като Павел Попов, който го заместваше, докато беше в ареста, влезе в парламента с ДБ. Енчо Керязов СНИМКА: Община Ямбол Стоян Петков СНИМКА: Община "Тунджа"

Общинският съвет в Попово бе оглавен от Стоян Попвеличков, след като предшественикът му Георги Георгиев стана депутат от ПБ. А местният парламент в Пещера засега остава без председател, след като Васил Филев също вече е в НС. Поне още шестима общински съветници смениха местните парламенти с националния покрай Радев. Във Варна на мястото на Мария Тодорова вече заседава Милен Павлов, обявен за съветник от ОИК още на 24 април. Във Враца вместо Михаил Михайлов клетва положи Екатерина Илиева, а Вероника Гечева сменя Емил Денков от ССД в Русе.

Частични местни избори ще има още на 14 юни, те обаче са по други поводи, а не заради депутатите на Радев. В столичния район “Средец” например ще избират нов кмет, след като доскорошният Трайчо Трайков стана служебен министър на енергетиката в правителството на Андрей Гюров. Преди дни Трайков заяви, че отново ще се кандидатира, и дори получи подкрепата на Асен Василев и “Продължаваме промяната”.