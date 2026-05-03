Правителството се кълне в петък, Радев избира министри сам, имената им до последно тайна

Така ще влезе отново в президентството 100 дни, след като го напусна, вече като партиен лидер и с премиерски мандат

Гълъб Донев май ще е финансов министър плюс вицепремиер

107-ото правителство на България ще поеме пътя си на 7 май, а още на следващия ден вероятно ще положи клетва.

Очаква се Румен Радев да влезе отново в президентството близо 100 дни след като го напусна, за да участва в предсрочните избори и да ги спечели. В четвъртък лидерът на “Прогресивна България” и бъдещ премиер трябва да получи първия мандат от президента Илияна Йотова.

Той

няма да се възползва от 7-дневния срок,

който има по конституция, а веднага ще върне на държавния глава пълна папката - с имената на министрите си. Заявката за това направи и самият Радев, който при старта на 52-ото народно събрание обяви, че трябва да има правителство възможно най-бързо - още преди средата на месеца, за да се заеме то с бюджета, тъй като финансите на държавата са в катастрофално състояние.

Във вторник ще са консултациите на президента Йотова с парламентарните сили преди връчването на първия мандат.

За първи път и шестте срещи ще са в един ден,

за да се приключи с процедурата по-бързо.

Все още не е ясно дали самият Радев лично ще влезе на “Дондуков” 2 - за първи път като партиен лидер, още на срещата във вторник. Или на нея ще отиде само ръководството на парламентарната група на “Прогресивна България” начело с председателя ѝ Петър Витанов (самият Радев формално няма пост в групата и в парламента). А той да отиде при Йотова в четвъртък, вече като номиниран за премиер.

Че правителство може да има още до края на седмицата, от “Прогресивна България” дадоха ясен знак през уикенда.

Не е изключено парламентът да гласува състава и структурата на правителството следващия петък, 8 май, допусна водачът на депутатите от ПБ Петър Витанов пред БНТ в събота.

“Кабинетът ще стане много бързо. Аз предполагам, че до края на седмицата кабинетът ще бъде готов”, включи се и Антон Кутев в неделя.

“Сроковете са ясни, през тази седмица се стремим да направим правителството веднага, оттам нататък се заемаме бързо с бюджета и със законите и съдебната реформа, които трябва да бъдат достатъчно премислени, но част от тях могат да тръгнат веднага”, обясни депутатът пред bTV.

Без да назовава конкретни имена за министри, Витанов пък подчерта, че

управленската скамейка на “Прогресивна България” е дълга и изборът е голям

“За разлика от други политически сили, когато дойдоха на власт, президентът Радев има административен и управленски капацитет, има хора, които са управлявали тази държава, немалко. Самият Радев е 9 години в политиката, има възможност да се запознае, да провери и да се довери на немалко хора, така че от гледна точка на управленски капацитет нямаме дефицити”, разясни шефът на групата на мнозинството.

Часове преди на “Дондуков” 2 да започнат консултациите за ново правителство обаче, единственото ясно е, че бъдещият премиер ще се казва Румен Радев. “Официално” го потвърди и Кутев в неделя, след като самият Радев с лека ирония обясни на журналистите онзи ден, че е “много вероятно”. И още тогава увери, че вече се работи активно по структурата и състава, “за да отговорим на очакванията на гражданите да излъчим самостоятелно правителство”.

Неофициално пък се заговори, че може да има сливане или закриване на министерства - ако обяви по-малко от 19 броя, колкото са те в момента, Радев би дал добър знак за съкращаване на администрацията. Това потвърди в неделя вечерта Константин Проданов от ПБ - оптимизация ще има. Но е изключено да се слеят културата и туризмът, Радев категорично опроверга слухове за “министерство на културизма”.

Само той знае със сигурност колко ще са министерствата

и кои са имената на титулярите. Радев лично прави подбора на екипа си, разказват близки до новата власт. Вероятно само още двама-трима най-доверени знаят какво си говори с поканените за министри начело с Гълъб Донев (виж още за ролята му по-долу).

Въпреки това имена от дни се въртят в кулоарите на парламента, които звучат логично, тъй като много от хората на Радев са били част от изпълнителната власт в служебните кабинети и от години имат доверието му.

На “Дондуков” 1 със сигурност се завръща служебният премиер Гълъб Донев, вече като вице на Радев. Очакваше се той отново да поеме социалното министерество, където вече е бил два пъти - в служебните кабинети на Стефан Янев и проф. Огнян Герджиков. Работи в това ведомство още от 2001 г., като стига до шеф на Главна инспекция по труда при тройната коалиция и зам.-министър във второто правителство на Бойко Борисов, когато титуляр бе Ивайло Калфин и се заложи пенсионната реформа. Донев е автор на идеята за еднодневните трудови договори, които позволяват на земеделски производители да наемат безработни за краткосрочен труд, като хората не губят правото си на социални помощи и едновременно с това им се плащат осигуровки. Екипът на МТСП го чака като безспорен експерт, но изненадващо

Гълъб Донев май ще е финансов министър

Тъй като амбиция на новия кабинет е да преструктурира социалните плащания, а и фокусът на бюджета ще са доходите и контролът над цените, е преценено, че под негов надзор това може да се случи. (Виж за други варианти по-долу в текста).

Като вицепремиер и министър на вътрешните работи се сочи Иван Демерджиев. Бе на поста в двата служебни кабинета “Донев” между август 2022 и юни 2023 г. Някои го видяха и в правосъдието, но самият юрист казва, че сърцето му е останало в МВР и дава да се разбере, че се готви за там, като дори вече смъмри настоящото ръководство за визитата му в САЩ. Иван Демерджиев се сочи за вицепремиер и МВР министър. СНИМКА: Велислав Николов

И трето име на вицепремиер носи политическата мълва - Атанас Пеканов по управление на европейските средства, макар да бе против референдума за еврото.

За военен логично звучи “дясната ръка” на Радев - Димитър Стоянов, който бе служебен министър на отбраната, а и съветваше президента по военни теми. Двамата са заедно още от “Граф Игнатиево”. Партньорите от САЩ и НАТО щели да са доволни Атанас Запрянов да остане, но изглежда с нищожна вероятност. Димитър Стоянов СНИМКА: Велислав Николов

Росица Карамфилова се очаква да се завърне в екоминистерството, където е била вече два пъти на поста - при служебните кабинети на Донев. Впрочем това е единственият министър, поискал да се прекрати сътрудничеството с печално прочулата се по-късно организация на Ивайло Калушев.

За МРРБ още преди изборите се очакваше завръщане на Иван Шишков, който бе служебен министър в двата кабинета на Гълъб Донев, а преди това - съветник и зам.-министър там.

И въпреки убедеността на хората на Радев, че в неговото правителство няма да има хора от настоящото служебно - министри или зам.-министри, за Външно се спряга името на Ради Найденов. Сегашният зам.-министър е бил посланик в Австрия, Германия и Лихтенщайн. Но и други имена се чуват за дипломат №1 - Иво Христов, Иван Кондов и Марин Райков.

Илин Димитров бил сигурен за туризма, за който отговаряше в екипа на Гълъб Донев, а после стана съветник на Радев като президент.

В земеделието чакат колегата му от кабинетите “Донев” Явор Гечев. При Стефан Янев той бе зам.-министър.

Още един съветник на Радев може да се озове в изпълнителната власт - Димитър Здравков в образованието. Други споменават проф. Сашо Пенов, който бе в МОН като служебен министър.

Александър Пулев почти сигурно ще се завърне в Министерството на иновациите. Той е едно от водещите лица в икономическото направление на ПБ и в кампанията активно представяше мерки срещу високите цени и инфлацията.

Възможно е към него да премине електронното управление и така

министерствата да са с 1 по-малко

Ако обаче то се запази, за министър там се спряга нова звезда от депутатите на Радев - Минко Дудев, който е завършил Кеймбриджкия университет и е работил за някои от най-големите световни технокорпорации като Microsoft, както и водещи финансови институции като Goldman Sachs и Bloomberg. В парламента влезе като част от екипа на AMPECO - българска компания, която разработва софтуерни решения за управление на зарядни станции за електромобили. Александър Пулев, Илин Димитров и Явор Гечев са сред депутатите от ПБ, спрягани за министри. СНИМКА: Архив

Три имена пък се въртят между икономиката и финансите - Константин Проданов, бившият зам.-кмет на столицата по финанси Иван Василев и Стефан Белчев. Последният има над 25 г. опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол. Бил е зам.министър на финансите, а през 2021 г. е назначен от тогавашния финансов министър Асен Василев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. В тази си роля той ръководи ключови проверки, включително тези в Агенция “Пътна инфраструктура”. Проданов пък последно посочи, че се чувства по-полезен в законодателния орган, така че може да оглави бюджетната комисия.

За министър на енергетиката се спряга Кирил Темелков, бивш изпълнителен директор на “Булгартрансгаз” и настоящ зам.-председател на Българската газова асоциация. Тук се чу и името на Андрей Живков, който заемаше този пост в кабинета “Янев”.

За транспорта се сочи човек с опит в системата - Христо Алексиев.

За здравеопазването актуални са две имена - шефът на УМБАЛ - Бургас, проф. Владимир Гончев и председателят на Столичната лекарска колегия и бивш служебен здравен министър на Радев д-р Асен Меджидиев.

Изненадващо за правосъдието изскача и името на бившия вицепрезидент на Росен Плевнелиев Маргарита Попова. 69-годишната юристка бе министър в първото правителство “Борисов”. Но се спряга и нова звезда за политиката - проф. Янка Тянкова, която беше водач на листата на ПБ във Велико Търново. Тя е утвърден юрист и университетски преподавател с богат опит в правната наука и практика. Ръководител на катедра в Юридическия факултет на ВТУ.

Спортното министерство отново може да поеме плувецът Петър Стойчев, който вече е бил служебен министър.

Въпреки че имаше подписка министър на културата да остане маестро Найден Тодоров, това е малко вероятно и той май ще се раздели с поста си.