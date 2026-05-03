Заловиха собственик на агенция за имоти да кара с фалшиви табели в Асеновград

Мая Вакрилова

Районният съд в Асеновград.

Споразумя се и ще плати глоба

400 евро глоба ще плати мъж, засечен да кара колата си с нерегистрирани табели в Асеновград.

Той е спрян за проверка и униформените установили, че поставените на автомобила му "Ауди А6 Олроуд Куатро" номера са неиздадени от съответните органи на МВР.

Водачът, който е собственик на агенция за недвижими имоти, се е споразумял с прокуратурата да бъде санкциониран само финансово за управлението на нерегистрирана по надлежния ред кола и за използването на чужди табели. Трябва да плати и разноските по делото от 25 евро. 

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.

