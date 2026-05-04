ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям пожар гори в Сливен

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22780910 www.24chasa.bg

Четвърти ден главният път Смолян – Пампорово остава затворен заради огромното свлачище

576
Свлачището, отнесло пътя Смолян - Пампорово, е с големина 5 дка и месеци ще отнемат да се проучи какво да се прави там. СНИМКИ: АВТОРЪТ И ОБЩИНА СМОЛЯН

Четвърти ден главният път Смолян – Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен".

След като земните маси изсъхнат предстои да започнат геоложки проучвания, посочват от Пътната агенция. Обсъжда се вариант за обходен път над свлачището, който да минава през частни терени. Тепърва обаче трасето трябва да се подготви за по-сериозен трафик на автомобили. От Пътната агенция днес ще решават дали да се премине към този вариант.

А областният управител на Смолян Зарко Маринов днес ще изпрати доклад до премиера за актуалната ситуация и работата на институциите. Пред БНТ той уточни още, че ще поиска Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да извършат инспекция на стената на язовира в Пампорово. Целта – по този да се установи дали тя не компрометирана и това да е довело свлачището.

Свлачището, отнесло пътя Смолян - Пампорово, е с големина 5 дка и месеци ще отнемат да се проучи какво да се прави там. СНИМКИ: АВТОРЪТ И ОБЩИНА СМОЛЯН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)