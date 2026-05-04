Родното агнешко стана лукс, ядем месо от Румъния

Има опасност разливът на пестициди да е засегнал питейната вода за Свищов

Разливът на пестициди КАДЪР: НОВА

Голям разлив на пестициди е бил установен в района на село Вардим, свищовско. Веществото петаметалин е било открито на бетонна площадка, част от база за зърнопроизводство.

Фирмата, която е собственик на базата преработва земеделски земи на територията на община Свищов. Има и още една база в селото, която е близо до основния водоизточник, осигуряващ питейната вода за Свищов, разказа кметът на града Генчо Генчев пред NOVA.

"В петък късно вечерта бях уведомен за ситуацията от директора на агенцията по храните, които бяха направили проверка на базата. Притеснението ни е за водоизточниците, защото втората им база е близо до тях, а петаметалинът е много токсично вещество, което се използва за обработка на плевели. Чакат се бионалазите, защото все още не е ясно къде какво е ползвано и правено", каза Генчев и допълни, че в утрешния ден се очакват резултатите от проверката, назначена на водата.

От телевизията потърсили за коментар и собственика на въпросната фирма, който заявил, че в ситуацията има "доза хипербола" и "едно жълто петно на малко пространство" се представя като апокалипсис. Според него фирмата изпълнява законно дейността си и не е подлагана на санкции.

