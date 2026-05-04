Блъснаха велосипедист в Пловдив

Велосипедист е бил блъснат снощи в Пловдив, става ясно от интерактивната карта на МВР за пътни произшествия. Инцидентът е станал в 22,20 часа на бул. "Освобождение" в район "Тракия". Колоездачът е ранен, няма други пострадали.