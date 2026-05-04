Учен: Има опасност смолянското свлачище да се разшири

Свлачище (Снимката е илюстративна)

Свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово, има опасност да разшири обхвата си заради топенето на снеговете и дъждовете. Това каза проф. Стефчо Стойнев от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски" в предаването на Би Ти Ви "Тази сутрин". 

Родопите по чисто геоложки признаци са предопределени за свлачищни процеси, особено източната част на планината, в района на Кърджали и Джебел. Те са резултат на природния дадености.

Сегашното е и част от най-голямото свлачище в страната – Смолянското. Основната причина освен геоложките са и подземните води. Има голямо водонасищане на земните маси, а преовлажняването – резултат от топенето на снеговете, допринася още повече за случилото се.

Според проф. Стойнев има начин активно да се следят свлачищните процеси, но не е сигурно, че природата пак няма да ни изненада, независимо от това, че ще знаем предварително кога се активизира. 

