Едуард Папазян: Партията на Радев ще има 3 месеца да си подреди къщичката

Твърде непозната е парламентарната група, тепърва ще разбираме какви са тези хора. Партията на Радев ще има три месеца, ще ги използва, за да си подреди къщичката.

Това каза шефът на спортния отдел на "24 часа" Едуард Папазян в ефира на NOVA.

"Всичко, което зависи от изпълнителната власт трябва да бъде направено", категоричен е Папазян и изброи: избор на зам.-министри, смяна на областни управители и т.н. Според него "Прогресивна България" ще работи по 3 показателя, като най-важният е бюджета за годината.

"В ПБ няма да има сериозни колизии първите 3-6 месеца. Съмнява ме да започне с резки реформи, предстоят социални вълнения, ако пипат данъците и парите в секторите, където се увеличават автоматично заплатите, синдиката на МВР и образование са сред най-силните", каза още Папазян.

Според него контролът над цените е бил изпуснат от регулаторите, които отговарят за задържането на цените на услугите. "Ресторантите са пълни, пътят за Гърция е задръстен, което показва, че българите не са бедни", допълни журналистът на "24 часа".

"Опозицията ще е категорично разделена на 2: от едната страна ще са ГЕРБ и ДПС, които ще заемат позицията "Когато духа силен вятър, не трябва да издигаш стена срещу него, а вятърна мелница" - ще наблюдават отстрани и ще дебнат за грешки, за да може след това да яхнат вълната и да се борят да си върнат подкрепа при следващи избори. ПП и ДБ поне в началото ще се борят за симпатиите на Радев по отношение на съдебната реформа", прогнозира още Еди Папазян.

"Аз съм убеден песимист, че няма да се засегне клетъчната структура на модела, който би трябвало да се премахне. Приказките за олигархията бяха доста общи от страна на Радев, като слезе от президентството започна да говори неутрално и да се държи като надпартиен. Чувам гласове, като Иван Демерджиев, които разсъждават доста адекватно, но има и други, които работят с общи клишета. Ще има разделение между хората, които искат сериозна промяна и тези, които искат съглашение", пък коментира анализаторът проф. Николай Найденов.

"Радев започна да заема позиция срещу влизането в еврозоната от един момент нататък. Ние, когато и да влезехме, щяхме да имаме спекулации с цените. Не е трудно един премиер да намери такива аргументи, по-скоро ще има сблъсък на възприятия за бюджета, който той определи като катастрофален. Няма да защитава директно руски интерес особено на международното поле, но да получим всички предимства от Европа и да сме недоволни е стратегическата цел на хибридната война на Русия", каза още професорът.

"При Радев има служебни министри, които останаха с добра репутация. Сега говорят за Гълъб Донев като финансов министър, той има експертизата на социален министър и добре познава как действа финансовата система. Би могъл да бъде полезен, но трябва да видим. Бяхме много разюздани последните години по отношение на даването на пари за държавните служители, сега трябва да спре малко тази практика", коментира Мира Баджева.

Според нея е много важно кой ще е външният министър - нужно е да са отворени вратите за него в ЕС и да е ловък дипломат.