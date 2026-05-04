Денков: Имаме различия с ДБ и те са основно за социално-икономически въпроси

Много се говори за раздяла и драма. Ние търсим нова форма на сътрудничество. Раздяла няма - винаги сме били отделни партии. Това каза зам.-председателят на "Продължаваме промяната" Николай Денков пред БНТ по повод разцеплението на коалицията ПП -ДБ.
Имаме различия с ДБ и те са основно за социално-икономически въпроси. Ние имаме друг подход, допълни той.
Те искат 0% дефицит и по-строга фискална дисциплина, каза още Денков.
Имахме различия и при гласуването, разкри той.
От ДБ ни предложиха да слеем в една партия. Предложението бе отправено във фейсбук, допълни той.