Денков: Имаме различия с ДБ и те са основно за социално-икономически въпроси

Николай Денков Кадър: БНТ

Много се говори за раздяла и драма. Ние търсим нова форма на сътрудничество. Раздяла няма - винаги сме били отделни партии. Това каза зам.-председателят на "Продължаваме промяната" Николай Денков пред БНТ по повод разцеплението на коалицията ПП -ДБ.

Имаме различия с ДБ и те са основно за социално-икономически въпроси. Ние имаме друг подход, допълни той.

Те искат 0% дефицит и по-строга фискална дисциплина, каза още Денков.

Имахме различия и при гласуването, разкри той.

От ДБ ни предложиха да слеем в една партия. Предложението бе отправено във фейсбук, допълни той.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                               

